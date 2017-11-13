AB'den Venezuela'ya ambargo!

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, AB'nin, Venezuela'ya yönelik siyasi ve diplomatik girişimlerin yanı sıra ülkedeki siyasi krize barışçıl çözüm bulunmasına katkı sağlamak için kısıtlayıcı tedbirler uygulanması konusunda oy birliğiyle karar aldığı belirtildi.
AB'nin Venezuela'ya diyalog ve uzlaşı çağrısı yaptığı hatırlatılan açıklamada, AB'nin, Venezuela halkının ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak ve tüm tarafları dahil edecek bir anlaşmaya katkıda bulunmaya hazır olduğu kaydedildi.
Açıklamada, Venezuela'da muhalefetin 15 Ekim'de yapılan eyalet seçim sonuçlarını tanımadığına işaret edilerek, seçim sonuçlarının bağımsız bir merci tarafından denetlenmesi gerektiği belirtildi.
Venezuela'daki gelişmelerin ülkedeki "siyasi kutuplaşmayı" derinleştirdiğine dikkat çekilen açıklamada, AB'nin Venezuela'daki Kurucu Meclisin demokratik ve bağımsız kurumlara zarar verdiğini düşündüğü ve meşru olmadığı için Kurucu Meclisi tanımayacağı ifade edildi.
KISITLAYICI TEDBİRLER
Açıklamada, "AB, Venezuela'da iç baskı için kullanılabilecek silah ve benzer malzemelere ilişkin ambargo kararı almış, aynı zamanda seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin hukuki altyapı oluşturulması konusunda da anlaşmaya varmıştır." ifadeleri yer aldı.
Bu tedbirlerin kademeli ve esnek şekilde uygulanacağı belirtilen açıklamada, tedbirlerin demokratik prensiplere ve hukukun üstünlüğüne saygı duymayan, insan haklarını ihlal eden kişileri hedef alacağı bildirildi.
Açıklamada, Venezuela'daki siyasi duruma ilişkin olumlu gelişmeler yaşanması durumunda askıya alınabilecek tedbirlerin Venezuela halkına zarar vermeyi amaçlamadığı vurgulandı.
Venezuela'daki siyasi krizi ancak hükümetin çözebileceği ifade edilen açıklamada, Venezuela hükümetine özgür ve adil seçimler yoluyla demokratik meşruiyeti tekrar sağlama çağrısında bulunuldu.
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