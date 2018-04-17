AB Komisyonu Türkiye'nin ilerleme raporunu açıkladı!

Rapor ilk defa Türkiye ile karşıtlığı ile tanınan Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn tarafından değil, komisyonun birinci başkan yardımcısı olan Frans Timmerman tarafından sunuldu.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB'nin Arnavutluk ve Makedonya'nın üyelik müzakereleri konuşmalarının yeniden tartışılacağını açıkladı.

AB Komiseri Johannes Hahn, "Türkiye, Avrupa'dan büyük adımlarda uzaklaştı" açıklamasında bulunurken, Türkiye'nin mülteciler konusunda büyük ilerleme kaydettiği de belirtildi ve çabası 'olağanüstü' şekilde tanımlandı. Türkiye'nin stratejik bir komşu olduğu ve ortak çıkar alanlarında birlikte çalışmayı sürdürecekleri söylendi.

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Türkiye'nin İlerleme Raporu açıklandı. AB Komisyonu raporunda FETÖ terör örgütü olarak tanımlandı. "Avrupa Birliği, darbe girişimini güçlü şekilde kınıyor" denildi.

OHAL kapsamında alınan önlemlerin orantısız olduğu belirtilirken, parlamentonun yasama işlevinin kısıtlanmış ve muhalif grupların barışçıl toplantılarının yasaklanabilmesi için idarenin yetkilerinin artırılmış olması örnek gösterildi ve darbe girişimiyle başlayan OHAL uygulamasına en kısa sürede son verilmesi istendi.

Aynı zamanda, Türkiye'nin vize muafiyeti önerisinin değerlendirileceği de raporda yer aldı.

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