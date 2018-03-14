AB: Sorunların çözümü için çok önemli bir adım atılacak

Bulgaristan'ın Varna şehrinde düzenlenecek Türkiye-AB Zirvesi öncesi üst düzey bir AB yetkilisi bir grup gazeteciye değerlendirmede bulundu.

AB yetkilisi zirveye ilişkin, "Türkiye ile AB arasında belli konuların tartışılabileceği yeterli güven ortamı mevcut. İki tarafın da birbirini dinlemesine olanak sağlayacak bir toplantı bu. Varna'daki toplantı, Türkiye ve AB arasındaki sorunların çözümü için çok önemli bir adım." ifadelerini kullandı.

Türkiye-AB Zirvesi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl 25 Mayıs'ta Brüksel'de AB yetkilileriyle bir araya gelmesiyle başlayan ve son aylarda karşılıklı sıklaşan görüşmelerin bir neticesi olduğunu belirten yetkili, "Bu toplantı aynı zamanda yeni temasların da başlangıcı niteliğinde." diye konuştu.

AB yetkilisi, zirvede ele alınacak konulara ilişkin, "Bu liderler toplantısında ulaşım, küresel dış politika, güvenlik, terörle mücadele, Ortadoğu, Afrika ve Rusya ile ilgili konular değerlendirilecek." dedi.

Avrupa Komisyonunun zirve öncesi vize serbestisi dahil birçok konuyla ilgili dosyaları dikkatle incelediğini kaydeden yetkili, gündeme alınacak meseleler konusunda bir sonuca varabilmek için Avrupa Parlamentosu ve üye devletlerin de ikna olması gerektiğinin altını çizdi.

İMTİYAZLI ORTAKLIK SÖZKONUSU DEĞİL

AB yetkilisi, Türkiye'ye tam üyelik perspektifi dışında başka bir model teklifinde bulunulmayacağını vurgulayarak "Türkiye’ye, AB’ye 'tam üyelik' modeli dışında 'imtiyazlı ortaklık' gibi herhangi bir başka model sunulması kesinlikle söz konusu değil." şeklinde konuştu.

İyi komşu ilişkilerini tesis etmenin önemine dikkati çeken yetkili, Türkiye ile Almanya ve Avusturya arasında son zamanlarda gelişen ilişkilerin önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Yetkili, Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin daha iyiye gitmesi temennisinde bulunarak "Türkiye ve AB, her iki tarafa da fayda sağlayan yakın bir ilişki içinde." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE, ASTANA'DA AB'Yİ TEMSİL EDİYOR

Türkiye-AB Zirvesi'nin, AB’nin Brüksel’de nisan sonunda gerçekleştireceği Suriye konferansından bir ay önce düzenlenmesinin önemli olduğunu belirten yetkili, bu zirvede Suriye'nin de gündeme gelecek olmasının önemine işaret etti.

AB üst düzey yetkilisi, Türkiye'nin aktif rol aldığı Astana süreciyle ilgili, "Biz yokuz ancak Astana’da bize en yakın taraf Türkiye. Bunu sürekli söylüyoruz, Türkiye Astana’da AB’nin de çıkarlarını gözetiyor, bir bakıma AB'yi temsil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

KIBRIS'TA KAYNAKLARIN PAYLAŞIMI

Kıbrıs'taki doğal kaynakların paylaşılması konusunun "iyi komşuluk" ilişkileri çerçevesince çözüme kavuşturulması gerektiğini belirten yetkili, "Ada'daki doğal kaynaklar her iki tarafın da yararına olacak şekilde paylaşılmalı. Tek taraflı değil." dedi.

Yetkili ayrıca Kıbrıs meselesinin çözüme kavuşturulmasının Türkiye-AB arasındaki vize serbestisi ve Gümrük Birliğinin güncellenmesi gibi birçok konuda sonuç elde etmeyi kolaylaştıracağı görüşünü savundu.

ÜÇÜNCÜ KÖPRÜYE DESTEK

AB yetkilisi, özellikle ulaşım alanında Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan, iki saha arasında ürünlerin transferini sağlayan demiryolları için Avrupa Yatırım Bankasının Türkiye’de bazı projeleri destekleyeceğini dile getirdi.

Bu konuda iki taraf arasında son zamanlarda görüşmeler yapıldığını kaydeden yetkili, "Toplantıda Avrupa ve Asya’daki bağlantıyı nasıl güçlendiririz diye de tartışacağız. Bu kapsamda üçüncü köprü üzerinden geçecek olan raylı sistemi destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yetkili ayrıca AB'nin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara maddi destek sağlamaya devam edeceğini bildirdi.

ABD’nin İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması kararıyla ilgili AB’nin Türkiye ile aynı pozisyonu paylaştığını söyleyen yetkili, zirvede AB’nin Türkiye tarafından olağanüstü halin (OHAL) ne kadar süreceği ve tutuklu gazetecilerin durumuyla ilgili bilgi alacaklarını da sözlerine ekledi.

TÜRKİYE-AB ZİRVESİ

Türkiye-AB Zirvesi, Bulgaristan'ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nda 26 Mart'ta Varna'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Junker'in liderliğinde gerçekleşecek.

Zirvede Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere ekonomi, ticaret, güvenlik, terörle mücadele, dış politika gibi konular ve Filistin, Balkanlar, Suriye, Arakan, Irak, Libya gibi bölgesel meseleler de ele alınacak.

Türkiye ile AB arasında önemli konuların ele alındığı liderler düzeyindeki ilk zirve 2015'in Ekim ayında gerçekleşmişti. Mart 2016'daki iki zirveden sonra bu sene gerçekleşecek zirve iki taraf arasındaki dördüncü liderler toplantısı olacak.

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