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Abant Tabiat Parkı'nda sonbahar yoğunluğu

Bolu'da, sonbahar ile ağaçların yapraklarının sarardığı doğa harikası Abant Tabiat Parkı, hafta sonunda yoğun ilgi gördü

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Doğal güzellikleriyle ünlü Abant, Ekim ayının sonuna doğru ağaçların sararmasıyla birlikte ayrı güzelliğe büründü. DHA'nın haberine göre otellerin büyük oranda dolu olduğu Abant'a günübirlik tatilciler de akın etti.

Tatilciler, göl çevresindeki alanlarda mangal yakıp piknik yaptı. Tatilcilerin kimisi faytonlarla göl turu atarken kimisi kiraladıkları bisikletlerle göl etrafında gezdi. Bazıları da sonbahar ile birlikte renk cümbüşünün yaşandığı tabiat parkında, göl çevresinde gezintiye çıktı. Sararan yaprakların dökülüp kıyı bölgelerde biriktiği göl manzarasıyla fotoğraf çektiren tatilciler, gün boyu doğanın keyfini çıkardı.

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