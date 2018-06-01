Avrupa Birliği (AB) başta çelik ve alüminyum sektörleri olmak üzere ABD’den gelen bir dizi ek gümrük vergisinin şaşkınlığını yaşıyor. Bu hafta ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve AB ticaret şefi Malmström arasında Paris’te gerçekleştirilen ve ek vergi sorununu çözmeye yönelik görüşmelerin sonuçsuz kalması taraflar arasında ticaret savaşını kaçınılmaz hale getirdi. ABD Başkanı Donald Trump, mart ayında ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük vergisi getirdiğini duyurdu. Ancak Trump daha sonra AB, Kanada, Meksika, Brezilya, Avustralya ve Arjantin’e 1 Haziran’a kadar muafiyet süresi tanıdı. Aradan geçen zaman zarfında anlaşmazlıkların giderilememesi üzerine bu ülkelere yönelik ek vergilerin getirilmesi kaçınılmaz hale geldi. AB başkentlerinde ABD’nin sert ve uzlaşmasız tavrı eleştirilirken Başkan Trump’ın asıl darbeyi vurmaya hazırlandığı belirtildi.
Alman ve ABD basınında yer alan haberlere göre Trump alüminyum ve çelik sektörünün yanı sıra Alman otomotiv şirketlerine de sert ithalat vergisi getirmeyi planlıyor. Haberlerde Başkan Trump’ın bir raporda yer alan açıklamalarında özellikle Alman oto markalarına savaş açmaya hazırlandığını belirterek, “New York’un 5. Caddesi’nde tek bir Mercedes kalmayıncaya kadar onlarla mücadele edeceğim” ifadesine yer verildi.
ALMANLAR YANDI
Açıklama tarafsız kaynaklardan tam olarak doğrulatılamamasına rağmen piyasalar hareketlendi. Haberin gündeme gelmesinin ardından Alman otomobil üreticileri Daimler, BMW, VW ve Porsche’nin hisselerinde yüzde 2’lere yaklaşan kayıplar yaşandı. Trump daha önce de konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada yabancı otomobillere yüzde 35’lere varan ek gümrük vergisi getirmeyi düşündüğünü duyurmuştu. Bunun hayata geçmesi halinde Alman üreticilere 5 milyar dolara yakın ek yük gelecek.
ALMAN OTO ÜRETİCİLERİNİ KORKU SARDI
Daımler %-1.4
BMW %-0.8
Volkswagen %-1.9
Porsche %-1.9
‘İSTERSENİZ MİSİLLEME YAPIN AMA SONUCU İYİ OLMAZ’
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, AB’li meslektaşlarıyla uzlaşamamış olmaktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ross, ABD’nin Avrupa’ya getireceği ek vergilere AB’nin de karşılık verebileceğini söyleyerek, “Misilleme yapıp yapmamak Avrupa Birliği’nin kararı olacak. Bundan sonraki soru ise şu olur: ABD Başkanı Donald Trump nasıl karşılık verecek? Çin misilleme yaptığında verdiği tepkiyi gördünüz” dedi. Avrupalı yetkililer ise, ABD’nin çelik ve alüminyum gümrük tarifelerine Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarının kendilerine sağladığını öne sürdükleri hakla cevap vermeye hazırlanıyor. DTÖ kuralları, bir ülkenin kendi ihracatını korumak için uygun olmayan gümrük tarifeleri uygulaması halinde, bundan zarar gören ülkelere karşı yaptırım uygulama hakkı tanıyor.
AB de DTÖ kuralları çerçevesinde ABD’ye karşı 2.8 milyar Euro’ya varan vergiler uygulamayı planlıyor.
‘DURUŞUMUZ GAYET NET’
Almanya Başbakanı Angela Merkel, eğer ABD çelik ve alüminyum için gümrük vergisi uygularsa Avrupa Birliği’nin akıllı, kararlı ve ortaklaşa kabul edilen tepki vereceğini açıkladı. Lizbon’da basın toplantısında konuşan Merkel “Henüz karar vermedik ama eğer tarifeler uygulanırsa, Avrupa Birliği içinde net duruşumuz var” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.