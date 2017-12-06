ABD Başkonsolosluğu önünde 'Kudüs' protestosu

DHA'nın haberine göre; Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İstanbul şubesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planını ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

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