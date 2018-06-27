ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşına yönelik açıklamalar giderek sertleşiyor. Daha bir ay öncesine kadar tarafların diplomatik çözüm üzerinde çalıştıkları alanda uzlaşmaya yönelik umutlar hızla azalıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın konuya yönelik hemen her gün yaptığı açıklamalara bu sefer Çin’den, hem de en yüksek seviyeden yanıt geldi. Bugüne kadar ticaret savaşları konusunda açıklama yapmaktan kaçınan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in bir grup yabancı şirket başkanının huzurunda sert çıkışlarda bulunarak, “Batı dünyasında sol yanağına tokat yiyenin sağ yanağını çevirme kültürü var, biz ise doğrudan tokatla karşılık veririz” dediği duyuruldu.
6 TEMMUZ TEHDİDİ
ABD’li Wall Street Journal’ın söz konusu toplantıda hazır bulunan kaynaklarına dayandırdığı haberinde Cinping’in bu açıklamada bulunması ülkenin ticaret savaşlarında ABD’ye yönelik çok sert önlemler almaya hazırlandığı yönünde değerlendirildi. Tarafların tutumunda herhangi bir değişim olmazsa ABD 6 Temmuz’dan itibaren 34 milyar dolarlık Çin kaynaklı ithal ürünlere ek gümrük vergisi kesmeye başlayacak. ABD Başkanı Trump, Çin’in ceza vergilerine karşılık vermesi halinde ceza kapsamına alınacak ürün miktarının 450 milyar dolara çıkarılacağını söyledi. Çin ise ABD’den gelecek her türlü ek gümrük vergisine misli oranında yanıt vermekte kararlı olduğunu üst düzey bir dizi bakanın ağzından dile getirdi.
CUMA GÜNÜ EK ÖNLEM PAKETİ AÇIKLANACAK
ABD, Çin’e yönelik sadece mal ve ürünlere değil aynı zamanda fikri mülkiyet haklarına da yönelik bir dizi önlem almaya hazırlanıyor. ABD hükümetinden yapılan açıklamada cuma günü özellikle yurtdışında yatırımları bulunan ABD’li şirketlerin fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik biri dizi önlemin açıklanacağı bildirildi. Söz konusu önlemlerden öncelikle Çin’in etkileneceği belirtiliyor.
BREXİT FABRİKAYI KAPATTIRIR
Alman otomobil üreticisi BMW’nin yöneticilerinden Stephan Freismuth yaptığı açıklamada, İngiltere’nin AB’den çıkmasının (Brexit) tedarik zincirine ciddi zarar vermesi halinde İngiltere’deki Mini ve Rolls Royce fabrikalarını kapatmaları gerekeceğini söyledi. Freismuth, “Her zaman söylediğimiz gibi, elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve her şeye hazırlıklı olacağız” dedi.
‘YURTDIŞINA KAÇARLARSA HİÇ GÖRÜLMEMİŞ ŞEKİL DE VERGİLEN DİRİLECEKLER’
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalı motosiklet üreticisi Harley- Davidson’ın Avrupa pazarına yönelik üretimini tarifeler nedeniyle yurtdışına taşıma kararı almasını eleştirdi. Twitter hesabından şirkete yönelik ateş püsküren Trump, “Tüm şirketler arasında Harley-Davidson’ın teslim bayrağını açan ilk şirket olmasına şaşırdım. Ben onlar için çok savaştım. Nihayetinde bize ticarette zarar veren AB’ye, 151 milyar dolar açığımız var, sattıklarının vergisini onlar ödemeyecekler. Vergiler, Harley için sadece bir mazeret. Sabırlı olun” ifadelerini kullandı.
Hızını alamayıp açıklamalarına devam eden Trump, “Eğer ülkeyi terk edecek olurlarsa izleyin, bu onlar için sonun başlangıcı olur, işleri biter. Onlara duyulan ilgi biter ve hiç görülmemiş bir şekilde vergilendirilirler” dedi. Uzmanlar, Trump’ın bu paylaşımını, AB’nin misilleme tarifelerinden olumsuz etkilenecek şirketleri Harley- Davidson’ın gittiği yoldan gitmekten alıkoyma çabası olarak değerlendirdi. Şirketten yapılan açıklamada, AB’nin getirdiği yeni tarifeler nedeniyle AB’ye ihraç edilen Harley-Davidson motosikletlere uygulanan gümrük vergisinin yüzde 6’dan yüzde 31’e çıktığı vurgulanan açıklamada, bu nedenle motosikletlerin birim maliyetinin 2 bin 200 dolar artacağı kaydedildi.
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