ABD'de 5.7 büyüklüğünde deprem

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, merkez üssü Eureka'nın 133.6 mil batısı olan 5.7 büyükklüğündeki depremde ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Kuzey Kaliforniya kıyılarında 5.7 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini bildirdi. Yapılan açıklamada depremin denizde meydana geldiği kaydedildi. Yetkililer, kıyı şeridinde 5.6 büyüklüğünde artçı ikinci bir depremin daha yaşandığını bildirdi. Her iki deprem de Kaliforniya'nın Petrolia kentinin batısında etkili şekilde hissedildi.

Öte yandan, Kuzey Kaliforniya sahilinde meydana gelen depremde tsunami tehdidinin olmadığı açıklandı.

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