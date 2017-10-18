ABD'nin Maryland eyaletindeki bir iş merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. 37 yaşındaki siyahi saldırganın Advanced Granite Solutions isimli Türk firmasında 4 ay önce işe başladı. Bir çok suçtan sabıkası bulunan Radee Labeeb Prens, dün işyerine gelerek buradaki arkadaşlarıyla kavga edince silahını çekip katliam yaptı.

Burak Caba'nın sahibi olduğu Amerika Maryland'da faaliyet gösteren Advanced Granite Solutions isimli iş yerinde katliam yaşandı. Habertürk Haber Merkezi'nden Arif Taşkın'ın haberine göre dün, yerel saatle 9.30'da Baltimore'un 32 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Edgewood'daki Emmorton Business Park Sanayi Sitesi'nde yaşanan olay şöyle gelişti:

Makine operatörü olarak çalıştığı işyerine cip ile gelen Radee Labeeb Prens sabah işarkadaşları ile kavga etti. 4 ay önce işe başlayan Prens, kavganın büyümesi üzerine silahını çekti ve iş arkadaşlarına kurşun yağdırdı. Olay yerinde 1'i Boşnak Müslüman 2'si Latin Amerikalı 3 kişi yaşamını yitirirken yaralanan 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Saldırı nedeniyle aynı bölgedeki bazı okulların ve işletmelerin kapılarını kapattığı ve hiçbir ziyaretçinin girişine izin verilmediği ifade edildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Katliamın ardından geldiği ciple Delaware eyaleti yönüne kaçan Radee Labeeb Prens'i yakalamak için eyalet polisi ve FBI operasyon başlattı.

Mahkeme kayıtlarına göre, 2003 aralık ayında Delaware'de üçüncü dereceden 15 suçunu kabul etti ve toplam 25 yıl hüküm giydi. Ancak 2 yıl tutuklu kaldıktan sonra 34 bin 500 kefalet ile serbest bırakıldı. Saldırgan, 2015 Mart'ında Cecil County'de ateşli silah bulundurma ve silah yüklü araç kullanmakla suçlandı. Ancak yaklaşık 3 ay sonra suçlamalar Cecil savcıları tarafından geri çekildi.

TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Advanced Granite Solutions şirketi facebook sayfası üzerinden yayınladığı taziye mesajında, "Duygularımızı kelimelerle ifade edemeyiz. Kaybettiğimiz arkadaşlarımızın yasını tutuyoruz. Ailelerine içtenlikle başsağlığı diliyoruz. Tanrı dostlarımıza sonsuz dinlenme ve ailelere büyük acı çekme gücü verin. Bu trajediden etkilenen herkese dua ediyor ve başsağlığı diliyoruz" denildi