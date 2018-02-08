ABD'nin Kansas eyaletinde hastaneye kaldırılan kadın doğumhaneye yetişemeden hastanenin koridorunda doğum yaptı.

Altı çocuk annesi Jes Hogan'ın doğum anı, doğum fotoğrafçısı tarafından anbean yakalandı ve sosyal medyada viral oldu.

Birkaç gündür kasılması devam eden Jes'in krampları tekrar edince hemen eşiyle hastaneye gittiler. Eşi Travis, yoldayken doğum fotoğrafçısına, hastaneye gelmesi için mesaj attı.

"BEDENİMİN BEBEĞİN KAFASINI DIŞARI İTTİĞİNİ HİSSEDİYORDUM"

Hastaneye yaklaşırken bebeğin geldiğini hissetmeye başlayan Jes, çığlık atmaya başladı. Hastaneye girdiklerinde bebeğin kafasını hissettiğini söyleyen genç kadına, eşi Travis yardım etti.

Jes Hogan, "Pantolonumu çıkarmaya başladım, çünkü bedenimin bebeğin kafasını dışarı ittiğini hissediyordum. Ben uzandım ve bebeğimin kafasını elimle hissedebiliyordum. Eşime baktım ve "Travis onu yakala" dedim. Hiç tereddüt etmeden bunu yaptı. Bütün bunlar hastanenin koridorunda gerçekleşti. Bebeğe Maxwell ismi verildi.

"BU GÖRÜNTÜLERİ HAYATIM BOYUNCA SAKLAYACAĞIM"

Anne Hogan, "En çılgın doğumum bu oldu, aynı zamanda da en mükemmel. Planladığım bir şey değildi ama herhangi bir müdahale olmadan sağlıklı bir bebeğe kavuştum. Çok güzeldi ve her bir anı sonsuza dek seveceğim" dedi.

Anne Hogan, "Hikayemin özel olmadığını biliyorum. Kadınlar bunu her gün yapar. Bu durumun insanlara doğumun korkulacak bir şey olmadığını göstermesini diliyorum. Ayrıca doğum anını fotoğraflamaya teşvik edeceğimizi umuyoruz; çünkü bunlar sizi bir anne haline getiren anlardır. Bu görüntüleri hayatım boyunca saklayacağım" dedi.

Anne-kız aynı anda doğum yaptı

Konya'da, aynı hafta hamile kaldıklarını öğrenen anne ve kız bebeklerini aynı anda dünyaya getirdi.

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