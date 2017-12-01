ABD'de görülen davada Zarrab bir kez daha 'tanık' sandalyesinde

ABD'de Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davanın dördüncü duruşması başladı. Davada 'tanık' sandalyesinde oturan Reza Zarrab (Rıza Sarraf) ifade vermeye devam edecek.

Üzerine atılı tüm suçlamaları kabul ederek savcılıkla işbirliğine giden Zarrab, geçtiğimiz iki gün boyunca da davanın savcısının sorularını yanıtlamıştı.

Duruşmanın ilk gününde cezaevi kıyafetiyle duruşmaya gelen Reza Zarrab, ikinci gün sivil kıyafetlerle hakimin ve jürinin karşısına çıkmıştı.

Davayı yakından izleyen gazeteciler, beklendiği gibi Zarrab'ın ifadesinin bugün bitmeyeceğini, muhtemelen Zarrab'ın Pazartesi günü de tanık sandalyesinde olacağını belirtiyor.

Savcılığın sorgulamasının ardından Zarrab'ın çapraz sorguya alınması bekleniyor.

Davanının dördüncü duruşması öncesinde Yargıç Berman, yargılama usüllerine ilişkin bazı konulara değindi. Berman, bugünkü duruşmanın ardından dosyaya eklenen bazı delilerin basına açılacağını söyledi.

Yargıç Berman, sunulan telefon kayıtlarının 'geniş etki alanlarına' sahip olduğu için, yargılamanın bütünlüğünü sağlamanması açısında kayıt kabul edilmeden önce kaydın doğruluğunun ispatlanması gerektiğini, doğrulama işlemi tamamlanmadan kaydı dinletmek istemediğini söyledi.

Savcı ise doğrulamanın birçok yolu olduğunu ve Zarrab'ın kaydı doğrulayabileceğini söyledi.

Atilla'nın avukatlarından Victor Rocco birçok yazılı kaydın üçüncü kişilerden geldiğini belirtti.