ABD'de yapılan ankette çarpıcı sonuçlar: 'Trump bir ırkçı'

Associated Press-NORC ortaklığında ABD Başkanı Donald Trump hakkında yapılan anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Anket sonuçlarına göre, Amerikalıların çoğunluğu Trump'ın 'ırkçı' olduğunu düşünüyor.

Anket sonuçlarına göre Amerikalıların yüzde 57'si Trump politikalarının Müslümanlar için, yüzde 56'sı Hispanikler için, yüzde 47'si ise siyahiler için kötü olduğu düşünüyor.

ABD'li yetişkinlerin yüzde 57'si ise Trump'ın ırkçı olduğunu düşünüyor. Siyahilerin yüzde 80'i, Hispaniklerin yüzde 75'i ve Beyazların neredeyse yarısı Trump'ın ırkçı olduğu yönünde fikir belirtti. Kendini Demokrat olarak tanımlayanların yüzde 85'i Trump için ırkçı derken, Cumhuriyetçilerin sadece yüzde 21'i bu fikre katıldığını belirtti.

Associated Press, anket sonuçlarıyla ilgili olarak Beyaz Saray'a ulaşsa da Washington yönetiminden konuyla ilgili bir yorum yapılmadı. Geçtiğimiz aylarda Trump'a kendisine yöneltilen 'ırkçı' eleştirileri sorulmuş Trump, "Hayır, hayır. Ben ırkçı değilim. Sizin konuştuğunuz en az ırkçı insanım. Bunu söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

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