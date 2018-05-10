Çinli telekomünikasyon şirketi ZTE, ABD otoritelerinin hakkında getirdiği ihracat yasağı sonrasında ana operasyonlarını askıya alma kararı aldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ZTE’nin İran ve Kuzey Kore’ye telekom ekipmanı satmasını sebep göstererek, ABD’li üreticilerin 7 yıl boyunca şirkete ürün ihraç etmesini yasaklamıştı. Şirket geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada kararın ardından ‘ana operasyonel aktivitelerin durdurulduğunu’ duyurdu.

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Telekom ağlarına ve akıllı telefonlara parçalar üreten Çinli dev, ABD’li üreticilerden mikro işlemci gibi önemli parçaları almasını engelleyen yasağın şirketin varlığını tehdit ettiğini açıklamıştı.

İhracat yasağı, ABD ile Çin arasındaki teknoloji ve ticaret geriliminin kötüleştiği bir döneme denk gelirken, şirket hakkındaki kararının Trump’ın başkanlığı öncesine, 2017’nin ocak ayına dayandığı belirtildi.

ABD, ZTE’nin Kuzey Kore ve İran’a telekom ürünleri ihraç ettiği gerekçesiyle şirkete 1,2 milyar dolar para cezası kesmişti. 70 binden fazla çalışana sahip olan şirket, ABD’li yetkililerle hakkında verilen ihracat yasağının kaldırılması için çalıştığını açıkladı.

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