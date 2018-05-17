ABD'deki Hakan Atilla davasında karar açıklandı: 32 ay hapis cezası

ABD'deki ambargo davasında yargılanan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkında karar açıklandı.
Davanın hakimi Richard Berman, Atilla'ya 32 ay hapis cezası verdi.
Atilla'nın cezasının kalan kısmını Connecticut'taki federal hapishanede geçirecek. Atilla 14 aydır tutuklu bulunuyor.
Berman, Mehmet Hakan Atilla'nın Halkbank'ın üst düzey yöneticisi olarak yapması gerekeni gerçekleştirdiğini, yaptırımları delmek için kurulan düzenden yararlanmadığını söyledi.
Atilla'nın, daha çok üstü olan Süleyman Aslan'dan direktif aldığını dile getirdi.
Berman, bu durumun Atilla hakkında verilen kararda etkili olduğunu söyledi.
Hakim, savcılığın aksine, Atilla'nın planın temel kurucularından olmadığını ve sadece emirleri yerine getirdiğini söyledi.
Hakimin bu sözlerinin ardından sıra kendisine geldiğinde savcı Michael D. Lockard ise bu ifadelere karşı çıkarak Atilla'nın yaptırımlarla ilgili şemada önemli bir aktör olduğunu dile getirdi. Şemanın Atilla'nın uzmanlığı sayesinde başarıya ulaştığını dile getirdi.
Hakim Berman, Amerikan hükümetinin 50 bin-500 bin dolar arasında bir para cezası talep etmesine rağmen Atilla'nın ödeyemeyeceğini göz önünde bulundurarak bu cezayı vermeyeceğini dile getirdi.
Hakim Berman, Atilla'nın bu davayla hayatının alt üst olduğunu, Türkiye'deki ailesinden uzakta ABD'de kapatılmış olmanın Atilla'yı olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi.
Berman, Atilla'nın Türkiye'deki hayatının örnek teşkil ettiğini, eğitimi, askerlik hizmeti, aile hayatı, profesyonel başarıları, iyi İngilizcesiyle dikkat çektiğini ve kaldığı cezaevinde 'örnek' davranışlar sergilediğini söyledi.
Hakim Berman, Atilla'ya destek olma amacıyla 101 arkadaşı, ailesi üyesi ve banka çalışanından mektup geldiğini, bu mektupların verdiği kararda etkili olduğunu belirtti.
Türkçe'den İngilizce'ye çevrilen bu mektupların samimi olduğunu aktardı.
Berman, mektuplarda kullanılan dilin 'Türk hükümet yetkililerinin bu davaya karşı kullandığı dilden farklı olduğunu' söyledi.
Washington'daki Türkiye Büyükelçiliği'nin de mektup gönderdiğini, bu mektupta suçlamalara katılmadıklarını ve Atilla'nın serbest kalmasını talep ettiklerini belirttiklerini söyledi.
Atilla'nın yakın zamanda tekrar suç işleme olasılığının olmadığını belirten Berman, Atilla'nın cezasını yattıktan sonra Türkiye'ye geri dönebileceğini, denetimli serbestlik uygulamasının yapılmayacağını aktardı.
Türkiye, İran ve Makedonya vatandaşı iş adamı Reza Zarrab, yargılama süreci başlamadan önce savcılıkla anlaşarak suçunu kabul etmişti. Zarrab, davada iddia makamı adına tanıklık yaptı.
Hakim Berman, bu duruşmada dile getirdiği ifadelerinde Zarrab'ın ifadesinin "inanılır" olduğunu ve "çoğunlukla çürütülemediğini aktardı.
Zarrab hakkında karar bir başka duruşmada verilecek.
Ocak ayında mahkeme jürisi, Atilla'yı hakkındaki 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulmuş, "kara para aklama" suçlamasında ise masum olduğuna karar vermişti.
Atilla'ya ABD ve özellikle de "ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma", "Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (International Emergency Economic Powers Act) delmek için kumpas kurma", "bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma", "bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma", "kara para aklama" ve "kara para aklamak için kumpas kurma" suçlamaları yöneltildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.