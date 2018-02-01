ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BM'nin İsrail'in Batı Şeria'daki gayrimeşru yerleşim birimleriyle bağlantılı olan ve orada faaliyet gösteren 200 şirketin bulunduğunu ortaya koyan raporunu "İsrail' karşıtlığı" olarak nitelendirdi.

Haley, yazılı bir açıklama yaparak, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin İsrail'in gayrimeşru yerleşim faaliyetleriyle bağlantısı olan 206 şirketi belirleyen raporuna tepki gösterdi.

Raporun hazırlanmasına onay veren BM İnsan Hakları Konseyini İsrail karşıtı bir adım atmakla, İnsan Hakları Yüksek Komiserliğini ise "görev sınırlarının dışına çıkmakla" suçlayan Haley, BM raporunun "İsrail karşıtlığı takıntısı", "zaman ve kaynak israfı" olduğunu savundu.

Nikki Haley, Trump yönetiminin İsrail politikalarına en fazla destek veren diplomat olarak öne çıkıyor.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, raporunda 200'den fazla şirketin İsrail'in Batı Şeria'daki gayrimeşru yerleşim birimlerinde faaliyet gösterdiğini ortaya koymuştu.

Raporda ismi açıklanmayan şirketlerin Batı Şeria'da faaliyet göstererek İsrail'in işgal altındaki Filistin'in daha fazla toprağına el koymasına ve doğal kaynaklarının istismarına katkı sağladıkları belirtilmişti.

Bu şirketlerin 143'ünün İsrail'de, 22'sinin ABD'de, diğerlerinin ise aralarında Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve Hollanda'nın da olduğu 19 ülkede bulunduğu ifade edilmişti.

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