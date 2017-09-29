ABD'den Küba uyarısı: Gitmeyin!

ABD, 'ses saldırıları' sebebiyle vatandaşlarını Küba'ya seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Ayrıca ABD, Havana'daki ABD Büyükelçiliği'nde çalışan 21 personel ve ailelerini yaşadıkları ses saldırısı sonrası sağlık sorunları nedeniyle geri çağırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Havana Büyükelçiliği'nde çalışan 21 diplomat ve aile üyelerinin, işitme kaybı, baş dönmesi ve mide bulantısı dahil olmak üzere, bilinmeyen sağlık sorunları yaşadıklarını bildirdi.

Ayrıca Küba'ya gidecek Amerikan vatandaşlarını seyahat uyarısı yapıldı.