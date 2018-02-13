BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların durumunun görüşüldüğü toplantıda konuşan Haley, Myanmar'dan ''acımasız ve içler acısı'' haberler gelmeye devam ettiğini söyledi.

''Myanmar hükümetinin katliamların ve toplu mezarların varlığını sürekli inkar ettiğini ve teröristlerle savaştığını iddia ettiğini belirten Haley, Myanmarlı yetkililerin Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik etnik temizliği de inkar ettiğine dikkati çekti.

"KABUL ETMEK ZORUNDA"

AA'nın habnerine göre; Haley, ''BM Güvenlik Konseyi, Myanmar ordusunu Arakan'daki eylemlerinden sorumlu tutmalı ve Aung San Suu Çii bu korkunç eylemlerin ülkesinde olduğunu kabul etmek zorunda, artık daha fazla bahaneye yer yok.'' diye konuştu.

"ARAKAN'DA GÖRDÜKLERİMİZ BARBARCA"

Myanmar ordusunun eylemlerinin ''kasıtlı bir açlık kampanyasına'' öncülük ettiğini dile getiren Haley, Arakan'da evlerin yağmalandığını, kadın ve kız çocuklarının ''seks kölesi" olmaya zorlandığını söyledi.

''Dünya Myanmar'ı izliyor ve bekliyor. Şimdiye kadar gördüklerimiz zalimce ve barbarca.'' değerlendirmesinde bulunan Haley, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e hızlı bir şekilde Myanmar Özel Temsilcisi ataması, Myanmar hükümetine de BM'nin Arakan'a erişimine izin vermesi çağrısı yaptı.

"ARAKAN KRİZİ BİR GECEDE ÇÖZÜLMEZ"

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Ma Zhaoxu ise Arakan'daki krizin ''bir gecede çözülemeyeceğini'' belirterek, sorunun temel nedenlerine yönelik önlemler alınması ve BMGK'nin yapıcı bir rol oynaması gerektiğini söyledi.

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