ABD'den Rakka’daki posterlerle ilgili ard arda 2 açıklama!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Frank McKenzie ile Pentagon’da basın toplantısı düzenledi.

Rakka'nın kurtarılmasının ABD tarafından terör örgütü olarak tanınan terör örgütü PKK’nın elebaşına adaması üzerine bir soru üzerine konuşan White, "Biz orada SDG (PKK/PYD) ile çalışıyoruz. DEAŞ ile mücadelelerini destekledik. Bizim tek bağlılığımız DEAŞ'a karşı mücadeleyedir ve bunu yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İKİNCİ AÇIKLAMA: ONAYLAMIYORUZ

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, Rakka'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin sergilenmesini onaylamadıklarını bildirdi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, AA muhabirinin konuyla ilgili sorusunu yazılı olarak yanıtladı.

Dillon, açıklamasında, "Koalisyon, Rakka'daki kutlamaların ve Öcalan sembollerinin sergilendiğinin farkındadır. SDG (PKK/PYD) liderliği, bu (sembollerin) sergilemesini tasdik etmemiştir. Dahası, Koalisyon, Suriye'de DEAŞ'ı yenmeye odaklanmamız gereken bir dönemde bu ayrımcı sembol ve imgeleri onaylamamaktadır." ifadelerini kullandı.

Dillon ayrıca, koalisyonun Rakka'da çok kimlikli sivil bir konsey kurulması süreciyle de yakından ilgilendiğini ve Rakka'nın geleceğinin uzunca bir zaman sonra ilk kez Rakkalıların elinde olduğunu ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, dünkü basın toplantısında, PYD/PKK'nın Rakka'da PKK elebaşı Öcalan'ın posterini asıp Rakka'nın kurtarılmasını terörist başına adamasına yönelik AA muhabirinin sorusuna yanıt vermekten kaçınarak, "SDG (PKK/PYD) ile çalışıyoruz. Onları destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz." diye konuşmuştu.

DEAŞ terör örgütünün başkent ilan ettiği Rakka, aylar süren kuşatmadan sonra yapılan 4 aylık bir operasyonla SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/PYD tarafından ABD’nin yardımıyla salı günü geri alınmıştı. Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG mensupları, Rakka meydanında PKK elebaşı Öcalan’ın posterini asmış, meydandaki törende konuşma yapan bir YPG militanı ise Rakka’nın alınmasını Öcalan’a adamıştı.