ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk gazetecilere yaptığı açıklamada, IKBY tarafından Kuzey Irak'ta 25 Eylül'de yapılacağı belirtilen referandumla ilgili "Çok sayıda korkunç risk taşıyor" nitelendirmesinde bulundu. McGurk, "Kuzey Irak'taki referandum çok sayıda korkunç risk taşıyor ve sonuçları itibariyle bunlar ABD'nin kontrol altında tutabileceği riskler değil" dedi.



DEAŞ'la mücadelenin geldiği nokta konusunda da açıklamalarda bulunan McGurk, daha önce DEAŞ tarafından kontrol altında tutulan kara parçalarının DEAŞ'ın elinden alındığını belirtti.



Daha önce terör örgütü DEAŞ tarafından kontrol altında tutulan toprak büyüklüğünün 80 bin kilometrekare olduğunu ve bu alanda yaşayan 4 milyonu Iraklı, 2.2 milyonu ise Suriyeli toplam 6.2 milyon kişinin artık DEAŞ'ın kontrolü altından kurtarıldığını ifade etti.





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