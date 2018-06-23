ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Suriye'de rejimin, ülkenin güney batısındaki ateşkes ihlallerine son vermesi gerektiğini belirterek, " Rusya'dan, rolü olduğu ateşkesin uygulanması, güneybatıda ve tüm Suriye'de gerginliğin daha fazla tırmanmaması için Suriye rejimi üzerindeki etkisini kullanarak, rejimin ihlallerini durdurmasını bekliyoruz. Yoksa tırmananan gerginliğin sorumlusu Rusya olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Haley, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de rejimin ülkenin güney batısındaki askeri operasyonlarını artırarak, geçen yıl Rusya, ABD ve Ürdün ile varılan gerginliğin azaltılmasına yönelik ateşkesi ihlal ettiği uyarısında bulundu.

AA'nın haberine göre, bölgede düzenlenen hava, varil bombaları ve roket saldırılarının, çatışmanın yayılarak ateşkesi riske attığına ve sivillerin yerlerinden edilmesine neden olduğuna dikkati çeken Nikki Haley, şunları kaydetti:

''Rejimin, Suriye'nin güney batısındaki ateşkes ihlallerine son vermesi gerek. Rusya'dan, rolü olduğu ateşkesin uygulanması, güneybatıda ve tüm Suriye'de gerginliğin daha fazla tırmanmaması için Suriye rejimi üzerindeki etkisini kullanarak, rejimin ihlallerini durdurmasını bekliyoruz. Yoksa tırmananan gerginliğin sorumlusu Rusya olacak."