Bu suçlamayı reddeden Moskova ise, gecikmenin nedeninin ABD önderliğinde Cumartesi günü Suriye'ye yapılan füze saldırısı olduğunu bildirdi.
Başkent Şam yakınında isyancıların son direniş noktası olan Duma'nın hükümet güçlerinin eline geçmesiyle sonuçlanan operasyonda 7 Nisan günü kimyasal silah kullanıldığını hem Rusya hem Suriye inkar ediyor.
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) denetçileri geçen hafta bölgeyi denetlemek için Suriye'ye gittiler ancak artık tümü Suriye ordusunun eline olan Duma'ya giriş iznini hala alamadılar.
Dün Lahey'de yapılan OPCW toplantısında ABD büyükelçisi Kenneth Ward, "Rusların saldırının yapıldığı yere gitmiş olabileceğini düşünüyoruz" dedi. "OPCW heyetinin etkili bir soruşturma çabalarını saptırmak için olay yerine müdahale etmiş labileceklerinden kaygılanıyoruz."
Ward'ın basına kapalı yapılan toplantıdaki bu açıklamasını Reuters elde etti. Denetleme ekibi, bölgeden örnek toplayacak, görgü tanıklarıyla konuşacak ve genel olarak yasaklanmış zehirli mühimmat kullanılıp kullanılmadığına karar verecek. Ancak böyle bir saldırı varsa, OPCW'nin bunun sorumlusunu belirleme yetkisi yok.
LAVROV'DAN SURİYE'DEKİ KİMYASAL SALDIRIYA 'TEZGAH' NİTELEMESİ
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bölgedeki gelişmelerle ilgili İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye açıklamalarda bulundu.
Rus bakan, Suriye'de kimyasal saldırı düzenlendiği belirtilen bölgeye ülkesinin müdahalede bulunduğu iddialarını reddederek, şunları kaydetti: "Rusya'nın bölgeye müdahale etmediğinin garantisini verebilirim. Diğer devlet başkanlarına kaba davranamam, kendi ülkemin başkanına da kaba olamam ancak Fransa, İngiltere ve ABD'nin liderlerinden bahsettiniz. Açıkça konuşmak gerekirse, onların atıfta bulunduğu tüm kanıtlar, haberlere ve sosyal medya ağlarına dayanıyor."
"YAŞANAN OLAY TEZGAHLANMIŞTIR"
Duma'da kimyasal saldırı yaşanmadığını ileri süren Lavrov, "Yaşanan şey, olay tezgahlanmıştır." ifadesini kullandı.
Lavrov, İngiltere dahil Batılı güçlerin Rusya ile iletişim kanallarını kapattığını belirterek, taraflar arasındaki iletişim eksikliği sebebiyle ülkesi ve Batı'nın Soğuk Savaş'tan daha kötü bir durumla karşı karşıya olduğunun altını çizdi.
TRUMP, AMERİKAN ASKERLERİNİN DÖNMESİNİ İSTİYOR
Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın, "başarılı" bir operasyon olarak övdüğü füze saldırısının üzerinden iki gün geçmiş olmasına rağmen, hala Suriye'deki Amerikan askerlerinin ülkeye dönmesini istediğini açıkladı.
Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders ise, Trump'ın bunun için bir takvim belirlemediğini söyledi. Sözcü, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için de istekli olduğunu ancak böyle bir buluşmanın yakın olmadığını bildirdi.
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