ABD'den Suriye'yle ilgili kritik açıklama: 'Esad bir canavar'

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir diplomat Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un gün içerisinde bir açıklama yapacağını söyledi.

Gazetecilere konuşan ABD'li diplomat, Tillerson'un yapacağı konuşmada, Beşar Esad'ın bir 'canavar' olduğunu ve Suriye'nin geleceğinde yeri olmadığını söyleceğini belirtti.

Tillerson'un ayrıca Kuzey Kore'nin diyalog yoluyla nükleer silahlardan arındırılabileceği yönünde inancını tekrarlayacağı ifade edildi.