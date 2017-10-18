ABD heyetinden vize krizi için dört şart!

ABD heyetinin vize krizinin aşılması ile ilgili şartları netleşiyor. Habertürk TV muhabiri Mahmut Gürer'in edindiği bilgiye göre heyetin şartları şöyle:

- Metin Topuz ve Mete C. ile ilgili kanıtlar verilmeli.

- Çalışanlarına dair soruşturmada ABD'ye bilgi verilmeli.

- Temasların ABD'nin isteğiyle uyumlu olup olmadığı sorulmalı.

- Çalışan ABD'nin isteğiyle temas yürüttüyse tutuklanmamalı.