ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye ziyareti öncesi Kuveyt'te açıklama yaptı. Tillerson, Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah el-Halid el-Hamad es-Sabah'la birlikte ortak basın açıklaması yaptı.

Bir soru üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlattığı Zeytin Dalı Herakatı’na da değinen Tillerson, bu harekatın DEAŞ'la mücadeleyi olumsuz etkilediğini öne sürdü.

Tillerson, "Afrin'deki gelişmeler Suriye'nin doğusunda DEAŞ'a karşı verdiğimiz mücadeleyi olumsuz etkiliyor. Güçlerin Afrin'e doğru yönelmesiyle NATO müttefikimiz Türkiye ile bu gelişmelerin etkisinin temel hedef olan DEAŞ'la mücadeleyi etkilediği noktasında temaslar halindeyiz." diye konuştu.

Bu hafta içerisinde Türkiye'ye gideceğine dikkati çeken Tillerson, konuya ilişkin görüşmelerine devam edeceğini söyledi.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Coats, "Türkiye, Orta Doğu’da Kürt hırsını engellemek için yollar arayacak, ve Suriye’nin kuzeybatı bölgesinde devam etmekte olan Türk saldırısı DEAŞ’a karşı mücadeleyi bölgede karmaşık hale getiriyor ve alandaki ABD güçlerini riske atıyor."

"İRAN TERÖRÜ DESTEKLEYEN TEMEL DEVLET OLMAYA DEVAM EDECEK"

Konuşmasında İran konusuna da değinen Coats, "İran terörü destekleyen temel devlet olmaya devam edecek" ifadesini kullanarak, ülkenin özellikle Irak, Suriye ve Yemen’de bu girişimlerde bulunmaya devam edeceğini kaydetti.

Coats, "İran bölgedeki etkisini arttırmanın yollarını arayacak. DEAŞ’a karşı mücadeleyi kullanacak ve savaş alanındaki kazançlarını, güvenlik ve ekonomik anlaşmalara dönüştürmeye çalışacaktır.” dedi.

"EN GENİŞ BALİSTİK FÜZE GÜCÜNE SAHİP"

Ulusal İstihbarat Direktörü ayrıca, İran’ın ABD’yi tehdit edecek askeri gelişimini devam ettireceğine inandıklarını belirterek, İran’ın Orta Doğu’daki “en geniş” balistik füze gücüne sahip olan ülke olduğunu söyledi.

"RUS ETKİSİ MUHTEMEL BİR TEHDİT"

Coats, konuşmasında Rusya konusunu ABD seçimlerine müdahale bağlamında değerlendirerek, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimleri sırasında "çok iyi bir iş" çıkardığını hissettiğini belirtti.

Coats, "Hiç şüphemiz yok ki geçmişteki çalışmalarının çok başarılı olduğu kanısındalar ve 2018 ara seçimlerinde Rus etkisi muhtemel bir tehdit olarak önümüzde." diye konuştu.

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