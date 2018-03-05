Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, " ABD Rusya ve İran destekli Esad rejiminin Doğu Guta halkına karşı devam eden askeri operasyonlarını kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Suriye'de 30 günlük ateşkes talebinde bulunan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2401 Sayılı kararının geçmesini defalarca geciktirdikten sonra Rusya, kararın maddelerini göz ardı etmeye ve yanlış bir şekilde 'terörle mücadele' adı altında masum sivilleri öldürmeye devam ediyor. Bunlar, Rusya'nın ve Suriye rejiminin 2016'da binlerce sivilin öldürüldüğü Halep'te söyledikleri yalanlarının ve ayrım gözetmeksizin güç uygulamasının aynısıdır."

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın Himeymim Hava Üssü'nden kalkan uçaklarının 24 ile 28 Şubat tarihleri arasında Doğu Guta ve Şam yakınlarında her gün 20 hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Rejim yanlısı terörist gruplara, Doğu Guta'ya yönelik operasyonlarda sağlık altyapılarını ve sivilleri hedef almaması çağrısında bulunulan açıklamada, "Medeni dünya Esad rejiminin kimyasal silah kullanmasına izin vermemelidir." denildi.

Açıklamada ayrıca, İran ve Rusya'ya da BMGK kararına uyması ve bölgede mahsur kalmış 400 bin kişi için insani yardımın ulaşmasını sağlaması çağrısında bulunuldu.

Şam'ın doğusundaki bazı ilçe ve beldeleri içeren 104 kilometrekarelik Doğu Guta, iç savaşın en büyük felaketine sahne oluyor. Yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil, 5 yılı aşkın süredir gıdasızlık, ilaçsızlık ve yoğun saldırılarla mücadele ediyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esad rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor.

Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk ise açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

Esad rejimi ve destekçileri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı ve Rusya'nın duyurduğu her gün 5 saatlik ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor.

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