Avrupa'daki ABD donanma güçleri, cumartesi günü Twitter'daki duyurusunda Carney gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçişini ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü gösteren bir fotoğraf kullanarak Twitter sayfasının kapak fotoğrafı da yaptı. Fotoğrafta savaş gemisinin burnunda, silah başında, dürbünle 3. Köprüye bakan bir ABD askeri görülüyor.

Daha önce Karadeniz'e gönderilen USS Ross adlı bir diğer destroyer ile ABD'nin Karadeniz'deki savaş gemisi sayısı 2'ye çıktı.

— Naval Forces Europe (@USNavyEurope) February 17, 2018

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