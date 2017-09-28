ABD Konsolosluğu ile 11 esrarengiz görüşme

15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz’ün de darbe girişiminden 6 gün sonra ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu tarafından arandığı ortaya çıkmıştı. Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; FETÖ’nün “17 Aralık kumpası”nda, talimatın kim ya da kimler tarafından verildiğine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada kritik bilgilere ulaşıldı. Dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili firari Zekeriya Öz’ün, kumpas sürecinde İstanbul Adalet Sarayı’ndaki odasında bulunan sabit telefondan ABD İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli M.T. ile sık sık görüştüğü belirlendi. Zekeriya Öz’ün, “0212 375” ile başlayan sabit numaradan ABD İstanbul Başkonsolosluğu’na kayıtlı 0532 ile başlayan Avea hattı ile 23 Eylül 2013’te 2, 1 Ekim’de 2 ve 2 Ekim’de 6 kez görüştüğü tespit edildi. Firari Öz’ün, oğlu Talha Öz adına kayıtlı cep telefonundan M.T. ile 8 Ekim 2013 tarihinde bir görüşme daha yaptığı, bu görüşmeden 8 gün sonra 16 Ekim 2013’te Talha Öz’ün yurtdışına çıktığı belirlendi.

FETÖ’CÜ POLİSLERLE DE BAĞLANTI

M.T.’nin; M.A. ismiyle ABD Başkonsolosluğu’na kayıtlı 532 ile başlayan Avea hattından halen FETÖ, 17-25 Aralık kumpası davalarında tutuklu olarak yargılanan FETÖ’cü eski polis müdürleri Mahir Çakallı, Nazmi Ardıç, Yakup Saygılı ile Mehmet Akif Üner ile de telefon trafiği ortaya çıkarılmıştı.