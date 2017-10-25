ABD'li bilim insanı Nuh Tufanı ve Nuh'un Gemisi'ni araştıracak

Amerikalı bilim insanı Prof. Dr. Esprante, Ağrı'da düzenlenen "4. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu"na katılmak ve Nuh Tufanı'nın meydana geldiği alanlarda araştırma yapmak üzere ABD'den Ağrı'ya geldi.

AA'nın haberine göre Esprante, yaptığı açıklamada, ABD'nin Californiya eyaletinden geldiğini ve Nuh Tufanı'nın meydana geldiği iddia edilen yerler konusunda araştırma yaptığını söyledi.

Nuh'un Gemisi'nin izinin olduğu Ağrı Dağı'nda da araştırma yapacağını dile getiren Esprante, "Nuh'un Gemisi'nin izinin olduğu Ağrı Dağı eteğindeki bölgede araştırma yapacağım. Benim çalışma alanım dünyadaki büyük felaketler. Nuh'un Gemisi ile ilgili olarak Ağrı Dağı ve civarında ne gibi felaketler meydana geldi ve ne tür bulgular var bunu araştıracağım." şeklinde konuştu.

Esprante, araştırmalardan elde edeceği bulguların makalelerde yayımlanacağını dile getirerek, "Burada belirli bilgi ve bulguları bulduğumuz zaman dünyada önem arz eden dergilerde, makalelerde yayınlamayı planlıyoruz. Bu alanla ilgili de ciddi çalışma yapacağız. Bu bilgiler doğrulanırsa dünya genelinde Ağrı da bilinmiş olur." ifadesini kullandı.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Belli de "4. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu"na katılmak için kente geldiğini belirterek, 47 yıldır Doğu Anadolu Bölgesi'nde aktif olarak arkeolojik kazılar ve arkeolojik yüzey araştırması yaptığını söyledi.

Dünyada 33 ayrı uluslararası kongreye katıldığını ancak en çok değer verdiği sempozyumun bu sempozyum olduğunu anlatan Belli, şunları kaydetti:

"Nuh'un Gemisi, Nuh Tufanı efsane değil gerçek bir olay, bütün kutsal kitaplar bunu kabul ediyor. Anadolu'da yaşayan bir gerçek. Buna saygı duyuyor, benimsiyoruz ve bizim milli kültürümüz. İster Cudi Dağı'nda olsun ister Ağrı Dağı'nda olsun ya da Nahçıvan'da olsun Türkler buna çok büyük saygı duyuyor."

Her yıl Muharrem ayında Hazreti Nuh anısına aşure etkinlikleri yapıldığına işaret eden Belli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anadolu'nun en kutsal ve eski yemeği aşuredir. Biz bu Nuh Tufanı'na, Nuh olayına duyduğumuz sevgi ve saygıdan dolayı bunu yapıyoruz, bundan sonra da yapacağız. Biz bununla yaşadık, bizim özelikle yetişmemizdeki en önemli etkendir. Bizim kişiliğimize, şahsiyetimize gerçekten yön veren, şekil veren en önemli eserlerden birisidir. Hazreti Nuh'u içimizden biri, insanlığın ikinci atası olarak kabul ediyoruz. Bu topraklarda yaşadığına, yeniden medeniyeti yaydığına inandığımız için sempozyumlar gerçekleştiriyoruz, gurur duyuyoruz."

"DÜNYA NUH'UN GEMİSİ VE NUH TUFANI OLAYINI İZLİYOR"

4. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu'nun çok verimli geçtiğini ve toplam 108 bildiri sunulduğunu belirten Belli, "Bildirilerin hepsi birbirinden güzeldi. Arkeolojisine, coğrafyasına, dil ve edebiyatına, ekonomisine, turizmine ve din konusuna çok güzel değinildi. Buna ilişkin bildiriler gerçekten çok değerli, yepyeni bir ışık. Dünya Nuh'un Gemisi ve Nuh Tufanı olayını izliyor, Avrupa, ABD bunu izliyor. Bundan daha değerli bir şey olabilir mi? Bu bizim için çok büyük bir değer." diye konuştu.