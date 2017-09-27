ABD'li rapçi Dünya'nın düz olduğunu kanıtlamak için para topluyor

Öncelikle bir spoiler uyarısı: Dünya düz değil.

Ancak ABD'li rap şarkıcısı B.o.B (Bobby Ray Simmons Jr) öyle düşünmüyor.

Ünlü rapçi, 'Düz Dünya' teorisinin destekçilerinden ve Dünya'nın düz bir tepsi şeklinde olduğunu kanıtlayacak uydu görüntülerinin peşinde.

Bu grup, NASA çalışanlarının dünyanın farklı köşelerinde nöbet tutarak, biz dünyalıların düşmesini engellediğine inanıyor.

GoFundMe sitesinden yaklaşık 200 bin dolar para toplamayı amaçlayan B.o.B da kendisini "Düz Dünya Bob" olarak adlandırıyor.

B.o.B BBC

'Kavis' nerede?

Sitede toplanan para 650 dolara ulaşırken, kampanyaya ilgi giderek artıyor. "Düz Dünya Bob" ise, teoriyi kanıtlayacak o "kavisi" araştırıyor.

Sitede görüntülü yaptığı açıklamada ABD'li rapçi şu çağrıyı yapıyor:

"GoFundMe'de bu kampanyayı başlattım çünkü bir ya da daha fazla uyduyu uzayın olanca uzağına, ya da yapabilirsem yörüngeye gönderip, eğer varsa kavisi bulmak istiyorum"

'Düz Dünya'cıların temel argümanı da, bu. "Dünya eğer gerçekten yuvarlaksa, o zaman nerede kıvrıldığını çıplak gözle görmek de mümkün olmalı" diyorlar.

Ünlü rapçı B.o.B, daha önce de Twitter'dan paylaştığı mesajında "Bir fotoğrafta 16 mil uzaktaki şehir düz görünürken "hani kavis nerede? lütfen açıklayın bunu" diyerek takipçilerini ikna etmeye çalışmıştı.

'Al sana hatalı olduğunu kanıtlaman için 5 dolar'

B.o.B.'un kampanyasına destek verenler de var, kuşkucu olanlar da.

Site üzerinden fona 20 dolar bağışta bulunan bir kullanıcı, şu yorumda bulunuyor:

"Kanıtlarsan benim de haberim olsun. Uzun süredir arkadaşlarıma kıvrım falan olmadığını, dolayısıyla da Dünya'nın küre olmadığını anlatmaya çalışıyorum"

Bağışta bulunan bir başkasının yorumu ise şöyle:

"Al sana hatalı olduğunu gösterebilmen için 5 dolar."

Haber sosyal medya ve kullanıcı katkılı içerikler aracılığıyla hazırlanmıştır.

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