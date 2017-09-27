ABD'li rapçi Dünya'nın düz olduğunu kanıtlamak için para topluyor

Öncelikle bir spoiler uyarısı: Dünya düz değil.
Ancak ABD'li rap şarkıcısı B.o.B (Bobby Ray Simmons Jr) öyle düşünmüyor.
Ünlü rapçi, 'Düz Dünya' teorisinin destekçilerinden ve Dünya'nın düz bir tepsi şeklinde olduğunu kanıtlayacak uydu görüntülerinin peşinde.
Bu grup, NASA çalışanlarının dünyanın farklı köşelerinde nöbet tutarak, biz dünyalıların düşmesini engellediğine inanıyor.
GoFundMe sitesinden yaklaşık 200 bin dolar para toplamayı amaçlayan B.o.B da kendisini "Düz Dünya Bob" olarak adlandırıyor.
'Kavis' nerede?
Sitede toplanan para 650 dolara ulaşırken, kampanyaya ilgi giderek artıyor. "Düz Dünya Bob" ise, teoriyi kanıtlayacak o "kavisi" araştırıyor.
Sitede görüntülü yaptığı açıklamada ABD'li rapçi şu çağrıyı yapıyor:
"GoFundMe'de bu kampanyayı başlattım çünkü bir ya da daha fazla uyduyu uzayın olanca uzağına, ya da yapabilirsem yörüngeye gönderip, eğer varsa kavisi bulmak istiyorum"
'Düz Dünya'cıların temel argümanı da, bu. "Dünya eğer gerçekten yuvarlaksa, o zaman nerede kıvrıldığını çıplak gözle görmek de mümkün olmalı" diyorlar.
Ünlü rapçı B.o.B, daha önce de Twitter'dan paylaştığı mesajında "Bir fotoğrafta 16 mil uzaktaki şehir düz görünürken "hani kavis nerede? lütfen açıklayın bunu" diyerek takipçilerini ikna etmeye çalışmıştı.
'Al sana hatalı olduğunu kanıtlaman için 5 dolar'
B.o.B.'un kampanyasına destek verenler de var, kuşkucu olanlar da.
Site üzerinden fona 20 dolar bağışta bulunan bir kullanıcı, şu yorumda bulunuyor:
"Kanıtlarsan benim de haberim olsun. Uzun süredir arkadaşlarıma kıvrım falan olmadığını, dolayısıyla da Dünya'nın küre olmadığını anlatmaya çalışıyorum"
Bağışta bulunan bir başkasının yorumu ise şöyle:
"Al sana hatalı olduğunu gösterebilmen için 5 dolar."
Haber sosyal medya ve kullanıcı katkılı içerikler aracılığıyla hazırlanmıştır.
- DERGİ - Dünya'nın yuvarlak olduğunu kim söylüyor?
- Uzay aracı Cassini'den son sinyal geldi: 'Üzerinde çalıştığı gezegenin bir parçası oldu'
- NASA'nın uzay aracı Juno, Jüpiter'de görevde: Büyük Kırmızı Leke'nin en detaylı fotoğrafları
- B.o.B
- Düz Dünya
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.