ABD'nin en çok izlenen yetenek yarışmalarından biri olan "America's Got Talent"ın 12'nci sezon şampiyonu 12 yaşındaki Darci Lynne Farmer oldu. Farmer, yarışmayı kazanan ikinci vantrilok yani dudaklarını oynatmadan bir kuklayı seslendiren kişi oldu. Farmer, final için iki farklı kukla ile şarkı söyledi.

Her bir kukla için farklı seslendirmeler yapan 12 yaşınaki kız, canlı şovuyla tüm alkışları üzerine topladı. 10 finalist arasından birinciliği göğüsleyen Farmer, 1.000.000 dolar para ödülünün de sahibi oldu.

VANTRİLOK NEDİR?

Vantrilok, dudakları kıpırdamadan, sesi kendi ağzından çıkmıyormuş gibi konuşabilme becerisi olan, bu becerisiyle sahnede tek başına olduğu halde karşılıklı iki kişi konuşuyormuş gibi gösteri yapan kimseye denir. Vantrilok (Karından konuşmak) kelimesi, önceleri bu işi icra eden vantrilokların soluk alırken karınlarını kullandıkları düşünüldüğünden, Latince venter (karın) ve loquor (konuşmak) sözcüklerinden türetilmiştir.

12 YAŞINDAKİ KIZIN VANTRİLOK YETENEĞİ