ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,8 milyon varil (yüzde 0,4) azalışla 471 milyon varile gerilediğini açıkladı.
Piyasa beklentisi stokların 3,4 milyon varil artması yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 4,6 milyon varil yükselmişti.
Böylece, ABD'nin ticari ham petrol stokları 3 hafta üst üste yükselişin ardından ilk defa düşüş kaydetmiş oldu.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik petrol stokları ise geçen hafta 0,8 milyon varil (yüzde 0,1) azalarak 674,6 milyon varile geriledi.
ABD'nin haftalık benzin stokları ise söz konusu haftada 1,1 milyon varil (yüzde 0,5) artarak 217,3 milyon varile yükseldi.
Veriye ilişkin piyasa beklentisi 0,9 milyon varil düşüş olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 2,1 milyon varil azalmıştı.
HAM PETROL ÜRETİMİ YÜKSELDİ
Bu dönemde, ülkenin ham petrol üretimi ise bir önceki haftaya göre günlük ortalama 37 bin varil artarak 9,54 milyon varile yükseldi.
Ülkenin ham petrol ithalatı söz konusu hafta, bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 59 bin varil artışla 7,42 milyon varile yükselirken, ham petrol ihracatı da günlük ortalama 563 bin varil artışla 1,49 milyon varile ulaştı.
ABD'nin ticari ham petrol stoklarında sürpriz şekilde düşüş görülmesinin ardından küresel piyasada petrol fiyatları kısa süreli yükselişe geçti.
ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı 52,16 dolara, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da 57,73 dolara kadar yükseldi.
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