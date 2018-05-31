ABD Başkanı Trump'ın zirveyi iptal ettiğini açıklamasının ardından Kuzey Kore'den ılımlı bir adım gelmiş ve Trump'ın iptaline karşın görüşmeyi gerçekleştirmek istediklerini söylemişlerdi. Bunun üzerine ABD görüşmeyi yeniden gündeme taşımış, Kuzey Kore'ye bir heyet göndermişti. Ardından Kuzey Kore'de ABD'ye bir heyet gönderdi. Kim Jong Un'un sağ kolu olan General Kim Yong Chol, 18 yıl sonra ABD topraklarına giden üst düzey ilk yetkili oldu.

Ajansların son dakika olarak geçtiği haberlerde, gece saatlerinde New York'ta Kim Jong Un'un sağ kolu General Kim Yong Chol ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo New York'un doğu yakasında bir dairede bir araya gelerek yemek yedi. Oldukça sıcak bir atmosferde geçtiği görülen buluşmanın fotoğrafları ise Pompeo'nun Twitter hesabından paylaşıldı.

RUSYA'DAN KUZEY KORE'YE ZİYARET

Ancak ABD'nin Kuzey Kore hamlesinden önce, Rusya'dan da atak geldi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, mevkidaşı Ri Yong Ho'nun daveti üzerine Kuzey Kore'ye gitti. Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un sabaha karşı ülkeye ulaştığını duyurdu. Moskova'nın en etkili isimleri arasında başı çeken Lavrov'un Kuzey Kore ziyareti boyunca neler yapacağı henüz bilinmiyor.

ABD İLE RUSYA ARASINDA TELEFON

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la gece saatlerinde telefon görüşmesi yaparak Ukrayna ve Suriye konularını ele aldığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Pompeo ve Lavrov görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Nauert açıklamasında, "Görüşmede Bakan Pompeo, ABD'nin Rusya'yla ilişkileri geliştirme taraftarı olmasına rağmen, ABD'nin iç meseleleri dahil olmak üzere kaygı duyduğu konularda sağlam adımlar atmaya hazır olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

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