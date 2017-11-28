ABD Savunma Bakanlığı: Suriyeli Kürtlerle işbirliğine devam edeceğiz

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Suriye'de YPG'nin de dâhil olduğu ABD-destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile işbirliğine devam edeceklerini duyurdu.
Pentagon, SDG'ye sağlanan silahların görevle sınırlı olduğunu ve askeri hedeflerin karşılanması için verildiğini Türkiye'ye bildirdiklerini de kaydetti.
Reuters'ın haberine göre Pentagon açıklamasında, ayrıca Pentagon'un SDG'ye verilen askeri destekle ilgili bazı değişiklikleri de gözden geçirdiği ifade edildi.
Washington'un Suriyeli Kürtlere desteği Cumhurbaşkabı Recep tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta yaptıkları görüşmede gündeme gelmiş, Türkiye ABD'den bu desteğe son vermesini istemişti.
Başbakan Binali Yıldırım, BBC'ye verdiği mülakatta ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında YPG'nin gündemde olduğu telefon görüşmeye ilişkin, Trump'ın Erdoğan'a 'YPG'ye silah verilmesi yanlış' dediğini söyledi.
Başbakan Yıldırım, YPG'yle ilgili şunları kaydett:
""Bize bunun bir seçim olmadığını gereklilik olduğunu söylediler. YPG ya da PYD ile yapılan işbirliği için bunu söylediler. Bu işbirliğini kabul etmesek de anlayabiliyoruz. Bu geçici bir ilişkiydi. Şimdi bu ilişkiyi bitirme zamanı geldi.Çünkü Deaş hali hazırda yenilmiş durumda.Çünkü Deaş hali hazırda yenilmiş durumda. Bu yüzden Bay Trump silah sağlanmasının yanlış olduğunu söyledi. Bu açıklama görüşmede yer aldı."
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