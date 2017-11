ABD tarihindeki en genç siyasetçi bir Türk!

Gazete Habertürk'ten Zahide Turan'ın haberine göre ABD genelinde hafta içi yapılan yerel yönetim seçimlerinde, Demokrat Parti 3. sıradan Connecticut Eyaleti’ne bağlı New Haven kenti belediye meclis üyeliğine aday olan Hacıbey Çatalbaşoğlu seçimi kazandı. Amerikan tarihinde en genç belediye meclis üyesi olan Türkiye kökenli Çatalbaşoğlu, aynı zamanda Yale Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi okuyor. Giresunlu bir ailenin çocuğu olan Çatalbaşoğlu, doğma büyüme New Haven’lı.



KAPI KAPI DOLAŞTI

Seçimler öncesinde ciddi bir kampanya yürüten Çatalbaşoğlu kapı kapı, dükkân dükkân dolaşarak New Haven halkından oy istemiş. New Haven Belediye Başkanı Toni Harp’ın desteğini de alan Çatalbaşoğlu seçimin ardından, “Türk-Amerikan toplumuna ve New Haven halkına verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi. Seçim zaferinin ardından ulaştığımız Çatalbaşoğlu, HABERTÜRK’ün sorularını mail yoluyla yanıtladı...

Sadece 19 yaşındasınız ve Amerikan tarihindeki en genç siyasetçi oldunuz. Nasıl bir his?

Harika. Toplumumuza ne seviyede olursa olsun yardım edecek olmak beni çok heyecanlandırıyor. Seçim sonucumu bir zafer olarak düşünmek istemiyorum, bu sadece birlikte büyüdü- ğüm insanlara yardım etmek için bir başka yol diye düşünüyorum. Çocukken belediye başkanımız için çalışırdım, geçen yazsa Washington D.C.’de senatörümüz için çalıştım. Bu da toplumumuz için çalışmanın bir başka yolu.

Ne zamandır siyasetçi olmayı hayal ediyordunuz? En büyük hayaliniz nedir?

Kendimi bir siyasetçi olarak addetmiyorum. Tüm yaptığım, toplumumuza yardımcı olmak ve bunu şu an için mümkün olan en etkili yolla, belediye meclisi üyeliği ile yapabilmek. Toplumum için olabildiğince aktif olabilmek istiyorum.

Kampanyanızı nasıl yürüttünüz?

Belediye meclisi üyesi olarak görevleriniz nelerdir? Kampanyamızda 30 kişi birlikte çalış- tık ve hayatımda tanıdığım en yetenekli ve zeki insanların yardımıyla bu sonuca ulaş- tık. Buradaki Türk toplumu da benim kampanyamı yürütmeme ilk günden itibaren yardımcı oldu. Belediye meclisi üyeleri kanun tasarıları üretir, bunları geçirir veya reddeder. 500 milyon dolarlık bir büt- çemiz var. Şundan eminim ki iş ahlakım benim ne okulu ne de belediye meclisi üyeliğimi aksatmama izin vermeyecektir.

‘FIRSAT BULDUKÇA PİZZACIDA ÇALIŞIRIM’

Aileniz ne zamandır ABD’de yaşıyor?

Ailem Giresun, Yağlıdere’den 1990’larda göç etti buraya. Brick Oven Pizza adlı bir restoranımız var. Ben de derslerden fırsat buldukça zaman zaman orada çalışıyorum. Türkçe konuşabiliyorum ama çok iyi seviyede değil.

Göçmen kökenli bir çocuk olarak eğitim sürecinde hiç sıkıntı yaşadınız mı?

İngilizce benim anadilim değildi. Bu yüzden çocuk yaşta kendi ayaklarım üzerinde durmak kesinlikle zordu. Ancak Türk olmak, inanıyorum ki kalablık arasında farklı olduğumu göstermeme yardımcı oldu.

