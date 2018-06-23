ABD ticaret savaşları: Trump'tan AB'ye otomobile ek gümrük vergisi tehdidi

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ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'ni (AB) ülkesine yönelik ek gümrük vergisini kaldırmadıkları takdirde Avrupa'dan otomobil ithalatına yüzde 20 ek gümrük vergisi uygulamakla tehdit etti.

Donald Trump'ın Twitter'dan yaptığı çıkış, BMW, Porsche ve Volkswagen gibi Avrupalı dev otomobil şirketlerinin hisselerinde düşüşe neden oldu.

AB, Cuma günü ABD'den kot, viski ve motosiklet ithalatını hedefleyen gümrük tarifelerini yürürlüğe soktu.

Aynı gün yaptığı paylaşımda Trump, ABD'li büyük şirketlere uygulanan "tarifeler ve ticaret bariyerleri yakında kaldırılmazsa", AB'den gelecek tüm araçlara ek gümrük vergisi getirecekleri uyarısında bulundu ve "Burada üretin" mesajını verdi.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1010166772912320513

Trump, AB ülkelerinin de içinde bulunduğu ülkelere çelik ve alüminyum ihtilatına Haziran başında yeni vergiler getirmişti.

Bu durum kapsamlı bir ticaret savaşına yönelik endişeleri artırmıştı.

Avrupa Birliği Ticaret Komiseri Cecilia Malmstrom, "Bu pozisyonda olmayı biz tercih etmedik" demiş, ABD'nin onlara "başka yol bırakmadığını" söylemişti.

AB, Washington'a misilleme yapmak için yeni vergiler koyarak "maksimum siyasi etki" yaratmayı hedeflediklerini açıklamıştı.

Portakal suyu ABD'deki seçimlerde başa baş bir yarışın yaşandığı Florida eyaletinin önemli bir ihraç kalemiyken viski, Cumhuriyetçiler'in ABD Senatosu'ndaki lideri Mitch McConnell'in eyaleti Kentucky'nin ihraç ürünleri arasında yer alıyor.

Avrupa Birliği ABD'den kot, viski ve motosiklet ithalatını hedefleyen gümrük tarifelerini yarın yayımlayacak

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