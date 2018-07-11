ABD’de geliştirilen yeni kan testi sayesinde artık insanlar, ne kadar ömürlerinin kaldığını öğrenebilecek.

Newsweek'te yer alan habere göre; tıp dünyasında çığır açacak bu testte damardan kan alınıyor ve hücre yaşlanma hızı ölçülüyor. Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları tarafından yapılan test, vücuttaki dokuz biyobelirteci ölçerek çalışıyor. Kişinin fiziksel yaşı ile yaşlanma hızını hesaplıyor, böylece kalan ömrünü hesaplamış oluyor.

Bir kişinin fenotip yaşı (fenotip ya da dışyapı, genetik ve çevresel etkenlerin yarattığı özelliklerin canlının dış görünüşündeki yansıması), kronolojik yaşından daha yüksekse, ölme riski de daha fazla oluyor.

Yale'deki bilim insanları, bu kan testi ile kişinin ne kadar ömrünün kaldığını öğrenmenin mümkün olduğunu kaydediyor.

Patoloji profesörü Dr. Morgan Levine, The Guardian'a yaptığı açıklamada, testin sağlıklı görünen bireyler arasında yaşam beklentisindeki farklılıkları belirleyebileceğini açıkladı.

Ekip, "sağlıklı" olanı hastalıksız ve normal bir VKİ (Vücut Kitle İndeksi)'ye sahip olmak olarak tanımladı.