Suriye’de kimyasal saldırı iddialarıyla birlikte dünyanın tansiyonu yükselirken, ABD’nin üst düzey bir yetkilisinden de dikkat çekici açıklamalar geldi. Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciye konuşan ABD yetkilisinin açıklamaları ve sorulara yanıtları özetle şöyle:
- Birkaç ay önce olsa, iki ülke arasındaki ilişkilerin kötü durumda olduğunu söylerdim. Şu an çok daha iyimserim. İki ülke liderleri ilişkilerin düzeltilmesinde kararlılar.
- Talimat en üst makamdan, Trump’tan geliyor. Münbiç konusunda Türkiye’nin güvenlik ihtiyaçlarıyla uyumlu yol bulmak istiyoruz.
- Suriye’de Kuzey Irak gibi Kürt kantonu olsun diye bir isteğimiz yok. Kürtlerin tek sesi YPG değil. Diğer Kürtlerin de sesine kulak verilmeli, bizim hedefimiz bu.
- Türkiye-ABD yarım asırdan fazla NATO müttefiki. Değişeceğini, Türkiye’nin ABD ile bir başkası arasında tercih yapmak durumunda olduğunu da zannetmiyorum.
- Türkiye ile ABD arasında özellikle DEAŞ’a karşı birçok alanda işbirliği sürüyor. İstihbarat paylaşımı, diplomasi, örgütün finansal gücünün sona erdirilmesinde ciddi işbirliği yapıldı. Türkiye, Rusya ile işbirliği yapıyor ama bu görüşmeler için müttefiklik ifadesini kullanamayız.
- Türkiye, Patriot sistemleriyle yakından ilgileniyor. Bir NATO ülkesinin Rusya’dan silah alması ittifakı zedeler. Türkiye, eğer S-400 yerine Patriot almaya karar verirse, kongreden geçişine kolaylık sağlar.
- (Gülen’in iadesi) Türkiye’nin Gülen hareketi ile ilgili endişelerini anlıyoruz. Şunu söylemeliyim ki ABD yargısının kanıt beklentisi çok yukarıdadır. Koordinasyon ve istihbarat paylaşımı devam ediyor.
- (FETÖ’den tutuklu ABD’li rahip Andrew Craig Brunson) Rahip Brunson’ın suçlu olduğuna dair bir kanıt görmedik. Tutuklu ABD personelinin suç işlediğine dair bir kanıt görmedik. OHAL olmasaydı yargıçlar bu kararı veremezdi. Türkiye’nin aldığı OHAL ile ilgili önlemleri anlıyoruz ama bunlara artık gerek yok, Türk yargısı ve güvenliği yeterince güçlü.
- ABD’de de Türkiye son dönemde yükselen bir güç olarak biliniyor. Kongrede sorarsanız, Türkiye’deki OHAL, hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü konusunda endişeli olan çok kişi var. İnsanlar kelimelerden çok görsel imajı hatırlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumalarının protestoculara saldırması unutulmuyor.
- (OHAL) Türkiye halkı için şu anda en iyisinin bu olduğunu düşünmüyoruz. OHAL nedeniyle, ABD firmaları Türkiye’de yatırım yapma konusunda tereddütlü, gönülsüz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.