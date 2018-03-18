Afrin Harekatı'nın 58. gününde, dün gece saatlerinde başlayan ilçe merkezine yönelik operasyon sonucunda kontrol sağlandı ve resmi binalara Türk Bayrağı dikildi. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde gelen zafere ilişkin olarak dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Ağar, "Ne kadar ilginç. Ne kadar anlamlı. 57. Alay Çanakkale'de son nefesine kadar şehitti. Harekat 57. gün başladı.

Çanakkale'de zafer 18 Mart'ta kazanılmıştı. PKK'nın kalbine Afrin'de mızrak 18 Mart'ta saplandı. Bu Mehmetçiğin zafer kutlamasıdır. Çanakkale Zaferimiz kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

— Abdullah Ağar (@abdullahagar2) March 18, 2018

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER