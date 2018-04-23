Açık alanda ilk turfanda kiraz hasadı

Mersin Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı ve Ziraat Mühendisi Mustafa Kemal Karaoğlu, Tarsus Ulaş köyünde 240 rakımda açık alanda 10 Nisan itibariyle turfanda kiraz hasadını yaptıklarını söyledi. 7 yıldan bu yana deneme çalışmaları yapıldığını söyleyen Karaoğlu, "Meyve kalitesi yönünden mükemmel ve iklim sıcak olmasına rağmen hiç ikiz meyve yok. Bu bölgemiz için çok iyi bir sonuç. Mersin bölgesine ve çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Bölge çiftçisibib uzun zamandan beri denemelerin sonuçlarını beklediğini anlatan Karaoğlu, "Bundan sonra sahilde hızlı bir şekilde dikimlerin çoğalacağını Ümit ediyoruz. Mersin'de şu an itibariyle 83 çeşit ürün yetiştiriliyor. Sahilde kiraz çok dikkat çekti ve çiftçiler acilen fidan üretimine geçmemizi istiyor." dedi.

Açıktaki kirazın güneş ışığını daha fazla alması sayesinde serada yetiştirilen kiraza göre renk ve tat yönünden daha iyi olduğunu anlatan Karaoğlu, "Açık alandaki kiraz ağaçları soğuklama ihtiyacını daha iyi yapacağından dolayı verim daha iyi olacak. Bahçe dikimlerini yeteri kadar çoğaltabilirsek iç piyasa yanında ihracata da yönelebiliriz. Biz ülke olarak turfanda kirazı ithal ediyorduk ama bundan sonra ithal etmeyeceğiz" diye konuştu.