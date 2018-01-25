Hac kuraları, kutsal topraklara giderek hac ibadetini yerine getirmeyi isteyen milyonlarca hacı adayı tarafından bekleniyor. İslam dininin temel ibadetlerinden olan hac ibadetini yapacak olan hacı adayları, hac kuralarının yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki 2018 hac kuraları ne zaman? Hac kura sonuçları tarihi belli mi? İşte detaylar.

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK? (2018)

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adayları, geçtiğimiz günlerde hac kayıtlarını tamamladı ve yapılacak olan hac kuraları için bekleyişe geçti. Yapılacak olan kura çekimiyle birlikte 2018 yılında hacca gidecek olan vatandaşlar belirlenecek.

Hac kuraları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek ve çıkan isimler, hacca gitmeye hak kazanacak. Daha sonra işlemler tamamlanacak ve hacı adayları kutsal topraklar için yola çıkacak.

2018 yılı hac kuraları, 1 Şubat 2018 Perşembe günü saat 11:00'de Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda çekilecek. Böylece 2 milyonu aşkın hacı adayı, kura çekiminde kendi adının çıkmasını bekleyecek.

HAC KURALARINDA KAT SAYI UYGULAMASI NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, kuraya tabi tutulacak hacı adaylarının önemli bir bölümünün önceki yıllardan beri bekleyen ve bu yıl tekrar kayıt yenileten, bir kısmının da ilk kez ön kayıt yaptırmış olanlardan oluşması sebebiyle, önceki yıllardan bekleyenlerin mağduriyetlerini belli oranda giderebilmek ve kendilerine daha fazla imkan sağlamak maksadıyla, kura çekiminde; kayıt yapılan yıllara göre kat sayı uygulanması ve kuranın; hacı adaylarının peş peşe girdiği kura sayısının kendisiyle çarpımı sonucu elde edilecek rakama göre çekilmesi karar verildi.

2017 YILINDA 2 MİLYONU AŞKIN HACI ADAYI KURAYA KATILDI

Kutsal topraklara gidebilmek için geçtiğimiz yıl eski başvurularla birlikte toplam başvuru yapan vatandaşların sayısı 2 milyonu aşmıştı. Bu yıl bu sayının daha fazla olması bekleniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2017 yılında Suudi yetkililerle imzaladığı protokolle birlikte ülkemizden kutsal topraklara gidecek kişi sayısı 80 bine çıkarılmıştı.

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