Uzun süredir derin bir ekonomik krizle boğuşan Venezuela'da hükümet, ülkede baş gösteren açlık sorununa karşı çözüm arıyor.

Son olarak Maduro hükümetinin Tarım Bakanı Freddy Bernal, vatandaşlarını kıtlıkla mücadele etmek için tavşanları yemeye çağırdı.

'Tavşan Planı'nı açıklayan Bakan Freddy Bernal, "Burada kültürel bir problem var çünkü tavşanların sevimli ev hayvanları olduklarını düşünüyoruz. Tavşan bir ev hayvanı değildir. Kolestrolsüz, yüksek protein değeri olan 2.5 kilo ettir." ifadelerini kullandı.

Maduro muhalifleri ise Bakan Bernal'in Tavşan Planı'nı topa tuttu. İki kez muhaliflerin başkan adayı olan Henrique Capriles çektiği videoda, "Ciddi misin? Ülkedeki açlık problemini çözmek için insanların tavşan yetiştirmesini mi istiyorsun?" şeklinde konuştu.

Muhalifler, uzun süredir yüksek enflasyon ve döviz fiyatlarındaki artış nedeniyle ekonomik krizle boğuşan ülkede bu tip fikirlerin saçma olduğunu ve problemin petrol fiyatlarına bağımlı sosyalist modelin çökmesiyle ilgili olduğunu belirtiyor.

Maduro hükümeti ise, ülkesinin muhalifler ve ABD yönetimi tarafından yürütülen ekonomik savaşın bir kurbanı olduğunu söylüyor.