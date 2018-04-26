Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü bir televizyon programına konuk oldu. Abdulhamit Gül burada temsili oy pusulasını gösterdi.16 Nisan 2017'de anayasa değişikliğine yönelik yapılan referandumda Türk halkının tercihini "evet" yönünde yaptığını anımsatan Gül, seçimlerin normal şartlarda 3 Kasım 2019'da yapılacağını kaydetti.

Gül, "Ama anayasada 'bu tarihten önce TBMM seçim kararı alırsa her iki seçim birlikte olur ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de böylece yürürlüğe girer' diye bir hüküm vardı. Meclisimizin seçim kararı almasıyla birlikte her iki seçim bir arada olacak ve aynı günde yapılacak ve bugünden itibaren de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilecek. 24 Haziran'da vatandaşımız oy verdiği gün akşam televizyonun karşısına geçtiğinde hükümeti kimin kurduğunu görecek, bilecek, daha da önemlisi hükümeti kendisi kuracak. Bu seçimde en önemlisi 24 Haziran'da vatandaşlar oy kullanırken hem milletvekilini seçecek, hem hükümeti seçecek hem de cumhurbaşkanını belirleyecek. Daha önce 2-3 partiyi bir araya getirmeler, transferler, abudik gubidik işler, bir takım ayak oyunları, alavereler, dalavereler, milletin iradesine hipotek koymalar olmayacak. Talimatları önceden vesayetçiler veriyordu, şimdi talimatı irade-i millet verecek. Buna ilişkin hazırladığımız uyum yasaları da seçimin yapılmasına gereklilik duyduğumuz hususlarla ilgili kanun düzenlemeleri yapıldı ve Meclis'ten tamamlandı. Sadece ibare değişiklikleri, bir takım uyuma ilişkin teşkilat kanunlarına ilişkin düzenlemeler yapılacak. Bunlarla ilgili de gerekli çalışmalar yapılacak" diye konuştu.

Gül, "Çünkü parlamenter sistem devam ediyor. Mevcut hükümet sistemi devam ediyor. Bu artık cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin ne kadar elzem olduğunu da gösteren bir tablodur. Bu artık parlamenter sistem tarihine geçecek son Güneş Motel örnekleridir. Bu tür demokrasi ayıplarından Türkiye kurtulacak. Artık ne 28 Şubat vakası gibi elinde parlamento çoğunluğunu alıp hükümet kurma yetkisi olduğu halde cumhurbaşkanı tarafından kurulmadığı, ya da 27 Nisan gibi e-muhtıra üzerinden milletin parlamentoya gitmesi için oy verdiği milletvekillerinin parlamentoya bırakılmadığı, odalarına kilitlendiği ayıplardan kurtulmuş olacağız. Bugün 'parlamenter sistemi koruyoruz' diyenler bir düdükle milletvekillerini adeta 'sen şuraya geçeceksin, sen burada kalacaksın' diye milletin iradesiyle dalga geçen bu tür ayıplı hallerden kurtulmuş olacağız. Bunlar artık geçmişte kalacak" ifadelerini kullandı.

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