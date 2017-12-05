Adana'da 9 yaşında bağımlı olan çocuk bağımlılıktan proje sayesinde kurtuldu

Oyun oynaması gereken yaşta uyuşturucu batağına saplanan S.K.’nın ibretlik hikâyesini, Adana Çukurova Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen bir panel gün ışığına çıkardı. O dönem 9 yaşında olan S.K. anne-babası yaklaşık 3 yıl önce boşanınca ortada kaldı.

Gazete Habertürk'ten Beycan Üçkardeş'in haberine göre, annesi başka biriyle evlenen, babasının da nerede olduğu bilinmeyen çocuk, devlet korumasına alındı. Daha sonra halası çocuğu yanına aldı. Ancak o da her ay düzenli para göndereceği vaadiyle S.K.’yı dayısına teslim etti. İddiaya göre düzenli para aldığı dönemde S.K.’yla yakından ilgilenip okula gönderen dayının, bu ilgisi para kesilince azaldı.

‘NEFES ALAMIYORSUNUZ’

Okula gitmemeye başlayan ve para kazanmak için bahçelere narenciye toplamaya giden S.K. kısa süre sonra mahallenin gençlerinin etkisiyle sentetik uyuşturucuya alıştı. Uyuşturucu parası bulabilmek için değişik suçlara karışan S.K., polise yakalanmasına rağmen yaşı nedeniyle serbest kalıp suç işlemeyi sürdürdü. Öyle ki uyuşturucu alabilmek için mahalle muhtarının silahını çalıp sattığı bile oldu.

Bu sırada Sarıçam Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin, İçişleri Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirdiği ‘Sevginin Boşluğunu Maddeyle Doldurmayın’ projesi devreye girdi. Küçük S.K. tedavi görmeye başladı. 4 aydır bağımlılıktan kurtulan küçük çocuk, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Gel sen de iç’ dediler, diğer gün gidip ben sordum ‘Yok mu’ diye. 2 yıl kullandım. Geceleri nefes bile alamıyorsunuz. Bıraktım, mutluyum.” S.K.’nın tedavisiyle ilgilenen Uzman Psikolog Aygül Kılıç, şunları söyledi: “40 çocuğa ulaştık. S.K. da bunlardan biriydi. Tedavisini üstlendik. Yaklaşık 4 aydır uyuşturucu kullanmıyor. Ama okula da gitmiyor, dayısında kalıyor. Devlet bu çocuğu yurda yerleştirmiş ama defalarca kaçmış. ‘Yine yurda götürürlerse yine kaçarım’ diyor. Ancak

durumunda ciddi ilerlemeler var.”