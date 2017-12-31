Adana Emniyet müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PYD) yönelik merkez Yüreğir ilçesindeki iki gaybubet evine operasyon düzenledi.

DHA'nın haberine göre, şafak baskınıyla eve giren polisler, mahrem imam olduğu belirlenen M.A. ve eşi Z.V.A. ile akrabaları N.B.'yi gözaltına aldı.

BYLOCK YÜKLÜ TELEFONU KLOZETE ATTI

N.B.'nin baskın anında, ByLock programı yüklü olan cep telefonunu klozete attığı saptandı. Polis, cep telefonunu atıldığı yerden çıkararak incelemeye aldı. 1'i kadın 3 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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