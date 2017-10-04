Adana'da bir Suriyeli yol ortasında kafasından aldığı keser darbesiyle öldürülmüş halde bulundu.

İHA'nın haberine göre, Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi'ndeki narenciye bahçesinde çalışan bir kişi yol ortasında kanlar içinde yatan bir şahsı görünce hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın kafasında derin bir kesik olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ise olayla ilgili araştırma başlattı. Yapılan araştırmada hayatını kaybeden şahsın Suriye'den iç savaştan kaçan Meşir Elavvad (29) olduğunu belirledi. Polis araştırmayı derinleştirdiğinde hastaneye bıçaklanarak giden Hasan El Ali ile Elavvad'ın kavga edip birbirini yaraladığı ihtimali üzerinde yoğunlaştı. Bunun üzerine Ali, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Elavvad'ı kimin öldürdüğü Ali ile yapılan görüşme ve görgü şahitlerinin ifadesinden sonra kesinlik kazanacak.

Elavvad'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ceset üzerinde yapılan incelemede kemerin kesik olduğu, kafanın arkasındaki derin kesiğin sallama diye tabir edilen bıçak ya da keser ile oluştuğu üzerinde duruluyor.