Adana'da bir sınıf öğretmeni, tahtaya kaldırdığı öğrencisini 'D' harfini yazamadığı için dövdü. Hakkında soruşturma başlatılan öğretmen açığa alındı.



İHA'nın haberine göre olay, Seyhan ilçesindeki Şakirpaşa İlkokulu'nda yaşandı. İsmi açıklanmayan bir sınıf öğretmeni tahtaya kaldırdığı birinci sınıf öğrencisine 'D' harfini yazamadığı için tokat atarak hakaret etti. Bu sırada, sınıfta bulunan bir veli o anları kameraya kaydedip, sosyal medyaya yükleyince dayakçı öğretmene tepkiler giderek büyüdü.



Adana Milli Eğitim Müdürlüğü, söz konusu görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığını ve öğretmenin açığa alındığını bildirdi.

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