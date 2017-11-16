Adana'da eşine işkence yapan zanlıdan akılalmaz savunma

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, karısını 2 saat boyunca kemerle dövdüğü için 'eşe karşı eziyet' suçundan tutuklanan koca, "Eşimi dövdüm, karım değil mi döverim" dedi.
İHA'nın haberine göre olay 8 Kasım günü Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işsiz Ömer B. (25) kendisinden çalışmasını isteyen eşi Aysel B.'yi 3 aylık bebeği kucağındayken 2 saat boyunca kemerle dövdü. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya duyarsız kalmadı. Olay bildirilir bildirilmez şüpheli koca hakkında derhal gözaltına alınması talimatını veren Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu, mağdur kadının ifadesini aldı. Öte yandan Adana Valiliğine mağdur kadının can güvenliğinin sağlanması için yakın koruma verilmesi yönünde bildirimde bulunulurken, Aile ve Sosyal Politikalar Adana İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinden (ŞÖNİM) de mağdur kadın hakkında sosyal inceleme raporu alınması ve gerekli tüm işlemlerin yapılması istendi.
"ÇOCUĞUM KORKTU, BACAKLARI TİTRİYORDU"
Mağdur kadın alınan ifadesinde, ekonomik sıkıntıları olduğunu, eşi Ömer B.'ye çalışması gerektiğini söylediğini anlattı. Bu sırada eşinin birdenbire sinirlendiğini beliren Aysel B., "Önce eliyle yüzüme birkaç kez vurdu. Bu sırada bebeğimi emziriyordum. Ona zarar gelmesin diye ters döndüm. Bu sefer de belinden çıkardığı kemerle benim bacaklarıma ve omzuma vurdu, küfürler edip öldürmekle tehdit etti. Bir süre sonra evden ayrılıp tekrar geldi, yine kemerle ve eliyle birkaç kez vurdu. Bebeğim bu sırada kucağımdaydı, bu olaydan dolayı bebeğim darbe almadı ama korktuğu için sürekli bacağı titriyor, ağlıyordu. Daha sonra eşim evi terk etti" dedi. Mağdur kadın, kendisine şiddet uygulayan eşinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
TUTUKLANDI
Başsavcılık tarafından hakkında verilen gözaltı kararı sonrası polis tarafından yakalanan şüphelinin önce polis merkezinde ifadesi alındı. Daha sonra adliyeye sevk edilen Ömer B. sevk sırasında eşini dövdüğünü söyleyerek, "Karım değil mi döverim" dedi. Koca savcılıkta verdiği ifadede ise "Ben elimle ve kemerle eşime vurdum ancak pişmanım" dedi.
İfadesinin alınmasının ardından Savcılıkça 'eşe karşı eziyet etme' ve 'silahlı tehdit' suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli koca, tutuklandı.
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