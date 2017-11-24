Adana'da eşinin bıçakladığı kadının hayatı kabusa döndü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde boşanmak istediği eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan ve hastanede tedavisi süren Dilek T. firari kocası henüz yakalanamadığı için büyük korku yaşıyor.

Merkez Seyhan ilçesi meydan Mahallesi'nde iki gün önce annesinin evinden çıkıp bakkala giden ve eve döneceği sırada, boşanma davası süren eşi Serkan T. (37) tarafından sokakta 9 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Dilek T. (36) hayati tehlikeyi atlattı.

Hastanede tedavisi süren Dilek T. AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin tehditleri nedeniyle büyük korku yaşadığını belirterek, eşinden boşanmak istediğini ifade etti.

Dilek T. "Beni bu hale getiren 10 yıl birlikte yaşadığım kocam. Ben diğer kadınlar gibi şiddete maruz kalıp öldürülmek istenen bir insanım. Devletimizin adaletine sığınıyorum. O insan hala dışarıda geziyor ve 'öldürüp öyle teslim olacağım' diyerek, tehdit ediyor. Önce Allah'a sonra devletimize güveniyorum. Beni bu insandan kurtarın ve uzak tutun." diye konuştu.

"KARDEŞİME YAKLAŞMAMA CEZASI VAR"

Ağabey Erman Gülener ise kardeşinin, evlendiğinden bu yana kocasından hep şiddet gördüğünü iddia etti. Kardeşinin gördüğü şiddete dayanamayarak zaman zaman kaçıp annesinin evine sığındığını anlatan Gülener, şunları söyledi:

"Kocasının düzelmesini bekledik ama bir türlü düzelmedi. Birgün kardeşimin kolunu kırıyor, başka gün bıçakla yaralıyordu. Bunların üzerine kardeşim dayanamayarak, boşanma davası açtı. 10 gün önce ilk duruşması görüldü ve mahkeme bir ay sonrasına erteledi. Mahkeme kocaya, eşine yaklaşmama cezası verdi. Annemin yanına sığınan kardeşim bakkala gidip döndüğü esnada kocası karşısına çıkıyor ve 9 yerinden bıçaklıyor. Kardeşimi hastaneye güçlükle yetiştirebildim. Çok şükür hayati tehlikeyi atlattı."

Gülener, zanlı eniştesinin henüz yakalanamadığını vurgulayarak, "Aile yakınlarımızı arayıp, kendilerini tehdit ettiğini öğrendik. Devlet büyüklerimizden bu kişinin bir kişiye daha zarar vermeden yakalanmasını talep ediyoruz." dedi.

Polis ekipleri, firari kocayı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Meydan Mahallesi'nde Dilek T. sokakta yürüdüğü sırada boşanma davaları süren eşi Serkan T. tarafından bıçaklanmış, daha sonra Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Güvenlik güçleri, olay yerinden kaçan zanlı kocayı yakalamak için çalışma başlatmıştı.