Adana'da genç kızı sopayla dövüp tecavüz eden zanlı tutuklandı

Adana'da tanıştığı genç kızı kandırıp bir ayakkabı imalathanesine götüren şahsın, burada genç kızın elini bağlayıp ağzını kapatıp, 21 gün boyunca sopa ve kemerle işkence yaptığı ve tecavüz ettiği ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi'nde 21 Kasım günü meydana geldi. İddiaya göre, Derya R. B. (19) bir süre önce erkek arkadaşı hayatını kaybedince bunalıma girdi. Ailesi genç kızı psikolojisi düzelmesi için hastaneye götürdü. Genç kız burada verilen ilaçları kullanmaya başladı. Derya R. B. 1 Kasım günü ise saçlarını boyatmak için evden çıkıp Belediyeevleri Mahallesi'ndeki bir kuaföre geldi. Genç kız Gökhan U.'nun (29) işlettiği kadın kuaföründe saçlarını boyattı. Burada Gökhan U. ve yanında çalışan ve saçlarını boyayan Tevfik T. (29) ile tanışıp arkadaş oldu. O esnada kuaförde bulunan ve Gökhan U.'nun arkadaşı olduğu öğrenilen evli ve 3 çocuk babası Rasin S. da (32) sohbete katılıp, Derya R. B. ile tanıştı.



"BENİM DE EVLADIM VAR, SANA KÖTÜ BİR ŞEY YAPMAM"

Genç kız ile Rasin Sabah bir süre sohbet ettikten sonra S. genç kıza birlikte gezmeyi teklif etti. Ancak genç kız önce korkup şahsa "Ben seni tanımıyorum benim saat 18.00'de evde olmam lazım" diye yanıt verdi. S. ise genç kıza "Benim de evladım var. Sana kötü bir şey yapmam" diyerek, Derya R. B.'yi ikna etti. Bunun üzerine kuaför Gökhan U., her ikisini de S.'nin Sarıyakup Mahallesi'ndeki işyerinin önünde bıraktı. İkili, iş yerinin çatı katına çıkıp, burada bir süre sigara içip sohbetlerini sürdürdü. Ancak hava kararınca genç kız, eve gitmek istediyse de Rasin S. buna izin vermedi.

Çıkan tartışma sonucunda Rasin S. (32), işyerinde bulundurduğu sopayı çıkartıp, Derya R. B.'yi dövmeye başladı, sonrasında genç kızın elini bağlayıp ağzını kapatarak ona tecavüz etti. Tam 2 hafta boyunca işyerinin çatı katına hapsettiği Derya R. B.'ye şiddet uygulayıp, defalarca tecavüz eden S., sonrasında adeta bir tutsak gibi gördüğü B.'yi, Mersin ve Antalya'ya götürdü.

S., ailesiyle iletişim kurmaması için genç kızın cep telefonunu da alıp, sim kartını da kırdı. Zanlı 4 gün sonra tekrar Adana'ya dönüp genç kızı ayakkabı imalathanesine getirdi.

Derya R. B.'nin ailesi, kızlarından haber alamayınca polise 'kayıp' başvurusunda bulundu. Polis her yerde genç kızı ararken, Rasin S.'nin alıkoyup da günlerce darp edip, tecavüz ettiği B., 20 Kasım'da zanlının uyuşturucu alıp, uykuya dalmasını fırsat bilip, esir tutulduğu işyerinden kaçıp, bölgedeki bir başka esnafa sığınıp, kurtulmayı başardı. Sonrasında polis devreye girip, Derya R. B.'yi önce hastaneye, sonra 'kadın sığınma evi'ne yerleştirdi.



17 SUÇ KAYDI VAR

Uyandığında genç kızı göremeyen Rasin S. kaçtı. Ancak Sabah, Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Seyhan Araştırma ekipleri tarafından yakalandı. Zanlı, Ahlak Büro Amirliğine teslim edildi. Genç kızın rızasıyla kendisiyle cinsel ilişkiye girdiğini anlatan S., "Ona tecavüz etmedim, kendi isteğiyle birlikte olduk. Benimle evlenmek istiyordu, onu reddedince bana iftira attı. O parasıyla erkeklerle birlikte oluyor. Güvenlik kameralarından da görebilirsiniz" diye ifade verdiği öğrenildi.

S..'nin, başta tehdit ve hakaret olmak üzere gasp, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden alıkoyma gibi 17 ayrı suçtan dosyasının bulunduğu, ancak hakkındaki hiçbir davada bugüne kadar hüküm giymediği öğrenildi.



SIĞINMA EVİNE GİTTİ

Derya R. B.'nin de ifadesinde "Bana tecavüz eden, beni zorla yanında tutarak birçok defa tecavüzde bulunan Rasin S.'den davacı ve şikayetçiyim. Ayrıca ben evden ve ailemden kaçmadım, kendi rızamla ayrıldım. Ancak bu olay duyulursa ailemin bana zarar vermesinden korkuyorum. Bu nedenle evime gitmek istemiyorum. Kadın sığınma evine gitmek istiyorum" dediği öğrenildi.

Zanlı sorgusunun ardından "Cinsel saldırı, şiddet, işkence, kişi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklandı.