Adana'da Kurban Bayramı'nda birer gün arayla öldürülen ikiz kardeşin katil zanlısı dayının "Bana yıllardır zulmediyorlardı, işkence yapıyorlardı. Senet imzalattırdılar, o yüzden birini öldürdüm" dediği öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, Kurban Bayramı'nın birinci günü sabah Belediye Evleri Mahallesi'ndeki sulama kanalı kenarında 35 yaşındaki Hasan Al, otomobilinin direksiyonu başında vurularak öldürülmüş halde bulundu. Ertesi gün Sanayi Sitesi Kavşağı'nda da ikizi Hüseyin Al (37), otomobiliyle giderken kardeşini vuran şüphelilerin ateş etmesi sonucu çıkan çatışmada yaralandı. Hastaneye kaldırılan Al, kurtarılamadı. Adana Emniyet Müdürü Selamı Yıldız art arda işlenen cinayetlerin ardından özel ekip kurulması için talimat verdi. Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan deneyimli cinayet dedektifleri tarafından oluşturulan özel ekip, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Ekipler, katil zanlısının ikiz kardeşlerin dayısı Badem Gazi K. olduğunu belirledi. Olaydan bir hafta sonra Adana ve Ceyhan'da tespit edilen adreslere özel harekat polislerinin de katıldığı baskında dayı ile olaya karıştığı belirlenen Mustafa T. (39), Tayfun G. (44), Emre K. (23), Sultan O. (22), Mesut Ş. (29), Celil Ö. (28), Yaşar K. (31) ve Enes A. (23) yakalandı. Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramada 5 tabanca, 2 tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

"BANA ZULMEDİP SENET İMZALATTILAR"

Polis, zanlıları 7 gün boyunca sorgulayıp olayın nasıl geliştiğini ve gözaltına alınan şahısların cinayete nasıl karıştığını belirledi. Yeğenlerini öldürmekle suçlanan Badem Gazi K. alınan ifadesinde, yeğenleriyle iş ortaklığı yaptığını ve bir süre sonra ortaklığın bozulduğunu belirterek, "O saatten sonra yeğenlerim bana zulmetmeye başladı. Beni darp edip işkence yaptılar. Bana zorla senet imzalattılar. Ben artık bunların zulmünden bıkmıştım. Bunların cinayetten cezaevinde yatan Ahmet A. isimli ağabeyleri var, o en acımasızları" dediği öğrenildi.

Badem Gazi K., iki yeğenini de kendisinin öldürmediğini, Hasan'ın bayramın birinci günü öldürüldüğünü duyunca cesaret aldığını anlatarak, "Ben Hasan'ın öldüğünü yine bunlardan öğrendim. Evime gelip Hasan'ı benim öldürüp öldürmediğimi sorup tehdit ettiler. Onun öldürüldüğünü duyunca cesaret aldım, bunlara birilerinin zarar verebileceğini gördüm. Hem bu olaydan cesaret alıp hem de bunların beni öldürmesinden korkup gittim ben de Hüseyin beni öldürmeden ben onu öldüreyim diye onu takip edip tabanca ile vurdum" dedi.

"CEZAEVİNDEKİ AĞABEYİNİ ÖLDÜRÜP TESLİM OLACAKTIM"

Badem Gazi K.'nın ailede en tehlikeli olan kişinin cinayet suçundan 10 yıldır cezaevinde yatan Ahmet A. olduğunu belirterek, "Kardeşlerinin cenazesine katıldığında onu da öldürmek istedim. Çünkü bunların en acımasızı odur. O yaşadığı sürece ben can korkusuyla yaşarım. O ölürse ben ömür boyu yaşarım, beni kimse öldüremez diye düşündüm. Kardeşlerinin cenazesine katılmak için cezaevinden çıktığı sırada öldürmek istedim ama polis çok önlem aldığı için bir şey yapamadık. Daha sonra da polis bizi yakaladı" dediği öğrenildi.

Badem Gazi K., Hasan'ı kendisinin öldürmediğini, sadece Hüseyin'i öldürdüğünü, Hasan'ı Yaşar K.'nın öldürdüğünü ileri sürdü. Yaşar K.'nın ise Hasan'ı kendisinin öldürmediğini, bu aile ile bir bağının bulunmadığını, onu da dayısının öldürmüş olabileceğini, kendisinin cinayet işlemediğini, olayda kullanılan tabancanın kendisinde çıkmasının bir tesadüf olduğunu söylediği ileri sürüldü.

Zanlılar, sorguları tamamlandıktan sonra önce sağlık raporu alınması için Ceyhan Devlet Hastanesine, ardından da adliyeye getirildi. Zanlılar adliyeye getirilmeden önce adliye ön ve arka tarafındaki bütün yollar trafiğe kapatıldı. Daha sonra zanlılar çelik yelek giydirilerek adliyenin arka kapısından içeri alındı. Badem Gazi K. ise zırhlı araç ve çelik yelekle getirildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlılardan Badem Gazi K., Yaşar K., Mesut Ş. ve Celil Ö. Tutuklanırken, 5 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.